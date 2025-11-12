Жамнов покинул скамейку «Спартака» во 2-м периоде матча с «Локомотивом» из-за недомогания. Тренер пропустил пресс-конференцию после 3:6

Алексей Жамнов досрочно покинул матч с «Локомотивом» из-за недомогания.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов покинул скамейку во 2-м периоде матча Fonbet КХЛ против «Локомотива » (3:6) и полностью пропустил третью двадцатиминутку.

55-летний специалист также не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Вместо него на вопросы журналистов ответил Алексей Ковалев .

В пресс-службе «Спартака » сообщили, что Жамнов приболел.