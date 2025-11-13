Разин о дисциплине в «Металлурге»: «Ткачев потерял шайбу, назад не побежал. Сажать его за это? Душить игроков не хочется. Но бедному Набокову после такого психологически непросто»

Андрей Разин: не хочу заставлять игроков больше обороняться, это ударит по атаке.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ладой» (6:4) в Fonbet КХЛ высказался о дисциплине в команде и отдаче игроков.

– И по последним матчам, и по сегодняшней игре есть общая черта: «Металлург» забивает первым, создает преимущество, но дальше сценарий разный. Где-то удается спокойно довести до победы, а где-то, как сегодня с «Ладой», соперник отыгрывается. Замечаете ли, что против команд, уступающих по классу мастерства, удерживать дисциплину сложнее, чем, скажем, против «Ак Барса» или «Авангарда»?

– Хоккейная команда – сложный организм. Сейчас у нас хорошо получается забивать: сегодня 26-я игра и уже 102 шайбы на счету. Душить игроков и переучивать, заставляя больше играть в обороне, не хочется – это может ударить по атаке. Важно, чтобы ребята сами понимали, где нужно сыграть проще, где-то дисциплинированнее.

Вот Ткачев потерял шайбу, назад не побежал. Что, сажать его за это? Не посадишь – он сам понимает ошибку, потом вышел и исправился. Но ведь бедному Набокову после таких эпизодов психологически непросто. Найти золотую середину очень сложно, – сказал Андрей Разин .

Набоков сломал клюшку в подтрибунке после замены в матче с «Ладой». Вратарь «Металлурга» пропустил 3 шайбы к середине второго периода