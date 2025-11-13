Разин о дисциплине в «Металлурге»: «Ткачев потерял шайбу, назад не побежал. Сажать его за это? Душить игроков не хочется. Но бедному Набокову после такого психологически непросто»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ладой» (6:4) в Fonbet КХЛ высказался о дисциплине в команде и отдаче игроков.
– И по последним матчам, и по сегодняшней игре есть общая черта: «Металлург» забивает первым, создает преимущество, но дальше сценарий разный. Где-то удается спокойно довести до победы, а где-то, как сегодня с «Ладой», соперник отыгрывается. Замечаете ли, что против команд, уступающих по классу мастерства, удерживать дисциплину сложнее, чем, скажем, против «Ак Барса» или «Авангарда»?
– Хоккейная команда – сложный организм. Сейчас у нас хорошо получается забивать: сегодня 26-я игра и уже 102 шайбы на счету. Душить игроков и переучивать, заставляя больше играть в обороне, не хочется – это может ударить по атаке. Важно, чтобы ребята сами понимали, где нужно сыграть проще, где-то дисциплинированнее.
Вот Ткачев потерял шайбу, назад не побежал. Что, сажать его за это? Не посадишь – он сам понимает ошибку, потом вышел и исправился. Но ведь бедному Набокову после таких эпизодов психологически непросто. Найти золотую середину очень сложно, – сказал Андрей Разин.
Набоков сломал клюшку в подтрибунке после замены в матче с «Ладой». Вратарь «Металлурга» пропустил 3 шайбы к середине второго периода