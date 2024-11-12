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Дацюк на церемонии введения в Зал хоккейной славы: «Посвящаю это достижение моим родителям и благодарю Бога за его милость. Я верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью»

Павел Дацюк поблагодарил Бога на церемонии своего введения в Зал хоккейной славы.

«Начну с того, что я очень благодарен Богу. Я искренне верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью.

Хочу обратиться к моим родителям, которых, к сожалению, больше нет с нами. Вы – моя основа. Вы привили мне ценности упорного труда и самопожертвования. Вы всегда были рядом со мной. Спасибо вам за то, что любили и всегда верили в меня, даже когда я совершал ошибки. Вы дарили мне любовь и всегда живы в моем сердце. 

Моя жена и дети – это мои крылья, мое вдохновение и тихая гавань. Вы пожертвовали многим, чтобы я мог следовать за своей мечтой. Я всегда брал вас собой, когда выходил на лед. Я очень сильно вас люблю.  

Я осознаю, что быть включенным в Зал хоккейной славы – это огромная честь, о которой я даже не мог мечтать. Этот момент принадлежит не только мне, я хочу разделить его со всеми. 

В заключение я хотел бы посвятить это достижение моим родителям и поблагодарить Бога за его милость», – сказал Дацюк. 

В рамках карьеры в НХЛ Павел выступал только за «Детройт» – с 2001 по 2016 годы. На счету игрока 918 (314+604) очков в 953 играх в рамках регулярных чемпионатов и 113 (42+71) баллов в 154 играх в плей-офф. 

Он дважды выиграл Кубок Стэнли, трижды признавался лучшим форвардом оборонительного плана («Селки Трофи») и четырежды получал приз за джентльменское поведение на льду («Леди Бинг Трофи»). 

В составе сборной России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018 год) и победителем чемпионата мира (2012). Также в его активе есть победы в Суперлиге (2005, с «Динамо») и Кубке Гагарина (2017, со СКА). 

Дацюк – в Зале славы! Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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Зал хоккейной славы
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