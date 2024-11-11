Самый влиятельный игрок века – в Зале славы! На Дацюка равняются звезды следующих поколений

Роль Волшебника в истории.

В 2012-м Матч звезд НХЛ сделали встречей команд Здено Хары и Даниэля Альфредссона, и для начала эти команды нужно было набрать.

Если вы забыли, сезон-2011/12 – это время, когда Малкин находился в состоянии полубога (что не очень помогло «Питтсбургу» и очень помогло сборной России, но это другая история), когда Стивен Стэмкос уже распахнул снайперский талант и когда Мариан Габорик, земляк Хары, забивал в каждом втором матче.

То есть: кандидатов на первый выбор было достаточно даже с учетом того, что Овечкин и Кросби в мероприятии не участвовали.

Первым выбирал как раз Хара – и назвал Павла Дацюка.

Игрока, который тот сезон закончит в четвертом десятке бомбардиров лиги. И который вообще за карьеру ни разу не пробивал планку в сто очков за сезон.

Лучше этого способа подчеркнуть уважение к хоккеисту может быть, наверное, только включение в Зал славы в Торонто – и через 12 с небольшим лет Дацюк пережил и его.

Вряд ли стоит расшифровывать происхождение этого равномерного почтения, которое окутывало фигуру Дацюка всю его карьеру и окутывает сейчас – достаточно посмотреть на то, сколько призов за джентльменское поведение на льду он получил. Скромный и честный трудяга, идеальный сокомандник, пахарь и одновременно хоккейный мудрец – выдающееся и необычное сочетание качеств Дацюка, конечно, делает его примером и важным ориентиром.

Но для меня очевидно, что введение Дацюка в Зал славы – не только про уважение к нему как к эталону джентльменского отношения к игре.

Но и про его влияние на хоккей.

Это влияние обычно описывают сочными прилагательными типа «волшебный», «потрясающий» и всякими эффектными гифками, на которых Дацюк валит соперников на пятую точку, проникает буквально сквозь блок из троих и элегантно перекидывает вратаря на буллите (тот случай, когда не нужно показывать – вы каждое видео вспомнили и так, правда?). И мне кажется, включение в Зал славы – отличный повод это влияние расшифровать.

Думаю, прошло достаточно времени, чтобы мы смогли подвести черту: Дацюк – один из самых влиятельных игроков в истории. Не в смысле могущественных, а в смысле повлиявших на развитие игры и следующие приходящие в нее поколения.

Тут видео тоже работают отлично – и у меня есть вот такая гифка: финт Дацюка повторяет, возможно, самый эффектный хоккеист в истории.

По-русски это называется так: там, где Макдэвид учился, Дацюк преподавал.

И сейчас мы доподлинно знаем, что учился не только Макдэвид. Кэйн, Панарин, Кучеров, Кузнецов, Мэттьюс – самые яркие таланты последнего десятилетия в каком-то смысле выросли на Дацюке. Хоккеисты, которые определяют лицо игры сегодня, росли, имея хайлайты Павла перед глазами – в телефоне или на компьютере, уже не так важно.

Это все выглядело прикольно, и это все наверняка хотелось повторить. Когда Дацюк только начинал путь в хоккее, такие приемы были скорее дичью – он ввел их в оборот, а следующие поколения сделали нормой.

В итоге мы получили хоккей, главные звезды которого – Макдэвид, Кучеров и Джек Хьюз.

Мы получили гораздо более интересную и разнообразную игру: скорость и сила встречают гибкость, плавность и интеллект. И побеждает тот, кто все это лучше скомпонует.

И я бы не акцентировал внимание на конкретных приемах, потому что число именно фирменных фишек Дацюка ограничено – а его влияние выглядит вполне бесконечным. Он и сам в игре удивлял не одними и теми же приемами, а свежими, неожиданными решениями. Где-то сделает вираж. Где-то подыграет коньком. Где-то просто пойдет по прямой, прокинув шайбу под клюшкой защитника.

Наследие Дацюка – это не набор конкретных приемов, которые нужно заучить и повторять в нужной последовательности. Это отношение к игре, свободное мышление на льду, мотивация постоянно искать способ обойти, обмануть и в итоге обыграть соперника.

Дацюк показал, что скорость – многомерное понятие. Что чувство ритма важнее скорости. Что ритмом игры можно управлять не только с шайбой, но и без нее. Что направлений у атаки может быть больше одного. Что при этом иногда прямой путь – самый лучший. Что лучшие намерения – скрытые намерения.

Что гибкость для хоккеиста не менее важна, чем сила и скорость – и вполне может быть их продолжением (я просто напомню, что Дацюк, когда надо, был довольно жестким игроком).

Смотреть на Дацюка было радостью – и смотреть на то, каким хоккей стал благодаря ему, радость не меньшая. Маэстро, спасибо за все.

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова

Фото: East News /AP Photo/Paul Sancya, AP Photo/Duane Burleson, Frank Gunn/The Canadian Press via AP