Дацюк – в Зале славы! Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл

Это была крутая карьера.

О том, что НХЛ в очередной раз прокатила Александра Могильного назвала имена новых членов Зала хоккейной славы в Торонто и в список легенд будет включен и главный маг нулевых – Павел Дацюк, стало известно еще летом – аккурат в промежуток между финалом Кубка Стэнли и драфтом.

«Волшебник» тогда обрадовался, но тут же вспомнил, что формально не прощался с хоккеем – и быстренько объявил о завершении карьеры, чтобы НХЛ не отложила свое решение на пару-тройку лет. Спустя 5 месяцев, Павел вышел на сцену и выдал трогательную речь, сказав спасибо даже соперникам.

«Начну с того, что я очень благодарен Богу. Я искренне верю, что каждый шаг на моем пути был сделан с Божьей помощью.

Хочу обратиться к моим родителям, которых, к сожалению, больше нет с нами. Вы – моя основа. Вы привили мне ценности упорного труда и самопожертвования. С ранних утренних тренировок до долгих поездок – вы всегда были рядом со мной. Мама, папа, сестра – спасибо за вашу любовь и веру в меня, даже когда я ошибался. Вы дарили мне любовь и всегда живете в моем сердце.

Моя жена и дети – это мои крылья, мое вдохновение и тихая гавань. Вы пожертвовали многим, чтобы я мог следовать за своей мечтой. Я всегда брал вас собой, когда выходил на лед. Я очень сильно вас люблю.

Я хотел бы поблагодарить тренеров и наставников, которые формировали мою карьеру: Валерия Голоухова, Владимира Крикунова, Скотти Боумэна, Майка Бэбкока и их ассистентов. Вы научили меня не только дисциплине и игровым навыкам, но и ценностям лидерства, стойкости и командного единства. Каждый из вас сыграл ключевую роль в моем развитии как игрока и личности.

И, конечно, спасибо моим партнерам. Особая благодарность Игорю Ларионову, а также Стиву Айзерману, Хенрику Зеттербергу, Никласу Лидстрему, Бретту Халлу, Крису Челиосу, Сергею Федорову, Томасу Хольмстрему, Брендану Шенахану, Крису Дрэйперу, Илье Ковальчуку, Евгению Малкину, Александру Овечкину и другим.

Хоккей – это командный спорт, и я не стоял бы здесь без каждого из вас. Мы вместе боролись на льду, общались в раздевалке и делили незабываемые моменты. Мне повезло играть рядом с величайшими спортсменами, и я всегда буду ценить наше время вместе.

Спасибо семье Илич и руководству – вы верили в меня и предоставляли мне возможности. Кен Холланд, Джим Нилл и Джим Девеллано – я искренне благодарен. Ваша вера в меня позволила мне расти и двигаться вперед, даже в самые трудные времена. Слова не могут выразить мою благодарность.

Персоналу «Детройта»: врачам, тренерам и, конечно, сотрудникам «Джо Луис Арены» – спасибо. Вы лучшие. Отдельная благодарность скауту Хокану Андерссону, который отыскал меня, и моему первому агенту Гэри Гринштейну, который привел меня в НХЛ. Также хочу поблагодарить моего друга, который позже стал моим агентом, Дэна Мильштейна. У нас всех много историй, которые мы будем помнить.

Хочу выразить благодарность болельщикам. Ваша страсть, преданность и энергия делают этот спорт особенным. Будь то на арене или за ее пределами, ваша поддержка придавала каждому моменту на льду большее значение. Спасибо, что вы были сердцем моей игры.

Хочу поблагодарить журналистов из Детройта, особенно Микки, Кена и других, кто освещал нашу команду.

И, наконец, должен поблагодарить своих соперников. Вы были моим кошмаром. Вы делали меня лучше, заставляли работать усерднее и не позволяли останавливаться. Наши битвы, наши соперничества – все это помогло мне стать тем, кто я есть. Вы были важной частью моего пути, и я уважаю каждого из вас.

Я осознаю, что быть включенным в Зал хоккейной славы – это огромная честь, о которой я даже не мог мечтать. Этот момент принадлежит не только мне, я хочу разделить его со всеми.

В завершение я хотел бы посвятить это достижение своим родителям и поблагодарить Бога».

Дацюк-игрок прожил великолепную жизнь в хоккее, за которую собрал все главные командные трофеи. А ведь мог закончить со спортом из-за травмы еще в 22 года – к счастью, все сложилось иначе.

● Иногда кажется, что Павел сразу был взрослым – но в природе существуют и детские фото, доказывающие обратное. Хотя взгляд у него уже тогда был серьезным.

● Дацюк – воспитанник свердловского хоккея, начинал в школе «Юности», а первой профессиональной командой была «Динамо-Энергия» (она же «СКА-Автомобилист» и «Спартак» перед этим), за которую он дебютировал уже в 18 лет – 2+2 в 18 матчах регулярки, но уже 12+10 в переходном турнире за право остаться в Суперлиге.

● Важнейший момент карьеры – переход в «Ак Барс», к бывшему тренеру «Динамо-Энергии» Владимиру Крикунову. Тот буквально спас игрока, которому сделали неудачную операцию на колене в Екатеринбурге – в Казани ради восстановления нападающего подключали целый медицинский институт.

● «Детройт» задрафтовал Дацюка еще в 1998-м, выбрав в шестом раунде под общим 171-м номером. Уже через три года – после полноценного сезона Павла в «Ак Барсе» и дебютного чемпионата мира – с ним подписали контракт. Еще через год он поднимал над собой Кубок Стэнли.

● До первого чемпионского перстня форвард успел съездить на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, но привез оттуда только бронзу. Вообще он никогда не отказывался от сборной – будь то Игры, чемпионат мира или Кубок мира.

● К локауту-2004 Дацюк считался уже звездой в НХЛ (первый бомбардир «Детройта», в котором играли Халл, Шенахан, Айзерман и Зеттерберг!) – разумеется, предложений из России хватало. Павел выбрал московское «Динамо», где тренировал Крикунов и уже зажигал Овечкин – в тот сезон с лютым составом бело-голубые стали чемпионами.

● Кадр, казалось бы, из параллельной вселенной: Дацюк в форме «Авангарда» – а такое действительно было. Нападающий подписал контракт с Омском. Но пока «ястребы» судились с «Динамо» за права на игрока, локаут кончился – и Павел подписал новый контракт с «Детройтом».

● В 2008-м Дацюк выиграл свой второй Кубок Стэнли, став вторым бомбардиром «Детройта» в плей-офф (10+13). По ходу того сезона он забрал себе еще парочку личных наград, выбил лучшую полезность в лиге «+41» и вообще чуть-чуть не дотянулся до сотни очков в регулярке (31+66).

● Дацюк хоть и любит больше командные призы, от личных никогда не отказывался. На фото – «Леди Бинг Трофи» (слева – приз игроку, сочетающему честную борьбу, джентльменское поведение и высокое мастерство) и «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (справа – приз лучшему нападающему оборонительного плана). Первый он брал четыре раза, второй – трижды.

● Но восхищались им не из-за призов и не из-за кубков, а вот за такое. Гифка, без которой этот пост был бы неполноценным.

● А за такое просто обожали:

● Дацюк пропустил золотые ЧМ-2008 и 2009 – был занят в плей-офф НХЛ, но наверстал упущенное на чемпионате мира-2012, где – не без участия Малкина с его сумасшедшей формой – взял золотую медаль.

● Дацюк своей карьерой успел зацепить два локаута. Второй пережидал уже в форме ЦСКА.

● Дацюк провел в «Детройте» 14 сезонов – и даже к последним оставался главным мозгом и руками команды, хотя уже не лучшим по очкам. Летом 2015-го, за год до окончания контракта с клубом, Павел объявил о завершении карьеры в НХЛ.

● Дацюк все делает вовремя: и виражи из-за ворот, и спинорамы, и отъезды из НХЛ. В конце апреля 2017-го он поднимал очередной трофей – Кубок Гагарина, который он взял вместе со СКА.

● А в феврале 2018-го случился действительно исторический момент: Дацюк выиграл золото Олимпиады-2018 в качестве капитана нашей сборной. В ту секунду он автоматически вступил в Тройной золотой клуб (победы на Играх, чемпионате мира и в Кубке Стэнли) и стал единственным игроком, у которого, помимо этого добра, есть еще и титул чемпиона КХЛ. Это его личное уникальное достижение до сих пор.

● После трех лет в Санкт-Петербурге Дацюк вернулся туда, откуда начинал – в Екатеринбург. Пару сезонов в «Автомобилисте» не назвать волшебным завершением карьеры, но они все равно получились довольно неплохие – хоть и без титулов.

Последние два года Дацюк значится как тренер по работе с молодыми игроками в «Автомобилисте», а заодно принимает активное участие в мастер-классах от клуба. Кажется, тихая спокойная хоккейная пенсия, но не исключено, что мы о нем еще услышим.

Фото: AFP /JAMIE SABAU, CLAUS ANDERSON, TOM SZCZERBOWSKI; РИА Новости /Павел Лисицын, Алексанр Вильф, Алексей Куденко, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru /Graig Abel, instagram.com/datsyuk13hockey, hawk.ru