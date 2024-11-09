Дацюк посвятил включение в Зал славы памяти родителей: «Без них, без семьи не было бы ничего»

Павел Дацюк высказался о включении в Зал хоккейной славы.

Бывший нападающий «Детройта » получил перстень члена Зала хоккейной славы. Официальная церемония принятия новых членов состоится 11 ноября.

– Эмоции, когда узнал [о включении в Зал славы], испытал очень яркие. Был рад и взволнован. Но волнение продолжалось только до того, как дали перстень. Теперь – все!

– О чем в этот момент подумали в первую очередь?

– О том, что за этой наградой стоит много людей, которые мне помогали советом или примером. Очень рад тому, что люди ко мне очень хорошо относились. И все они заслужили стоять на этой сцене со мной.

– Кому хотели бы посвятить включение в Зал хоккейной славы?

– В первую очередь, памяти родителей. Без них, без семьи не было бы ничего. И всем людям, которые мне на разных этапах жизни и карьеры помогали.

– Кого из тренеров назвали бы главным в карьере?

– Одного выделить не могу. Каждый внес свой вклад в определенном возрасте. Первый тренер, дядя Володя Ситников, вложил в меня всю любовь и передал меня Валерию Голоухову, который работал со мной много лет в школе и дал возможность играть в комбинационный хоккей. Потом Владимир Крикунов , который тоже очень много мне дал, когда я уже подрос.

Далее Скотти Боумэн, поверивший в меня. И Майк Бэбкок , научивший еще и в защиту возвращаться, – сказал Дацюк .