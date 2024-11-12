Тамбиев после 3:4 с «Автомобилистом»: «Адмирал» играл на равных с первыми четырьмя клубами Востока. Болельщика не обманешь, он приходит только на хорошую команду»
Леонид Тамбиев высказался о поражении «Адмирала» от «Автомобилиста» (3:4 Б).
– Сложный матч, хороший соперник с малым количеством слабых мест. Ребята проявили характер, самоотверженность. Нам было непросто в начале игры, но мы перестроились и поменяли ее.
В буллитах сказалось исполнительское мастерство соперника. На стадионе была отличная атмосфера, несмотря на игру в понедельник.
– Такие игры формируют характер?
– Команда крепчает, ребята играют в хороший хоккей. Случайностей не бывает, мы играли на равных с первыми четырьмя командами Востока. Таков «Адмирал» в этом году, приятно работать с ребятами. Они слушают тренеров.
Болельщика не обманешь, он приходит только на хорошую команду. Доволен нашей домашней серией и надеюсь, что на выезде будем играть так же, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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