Тамбиев после 3:4 с «Автомобилистом»: «Адмирал» играл на равных с первыми четырьмя клубами Востока. Болельщика не обманешь, он приходит только на хорошую команду»

Леонид Тамбиев высказался о поражении «Адмирала» от «Автомобилиста» (3:4 Б).

– Сложный матч, хороший соперник с малым количеством слабых мест. Ребята проявили характер, самоотверженность. Нам было непросто в начале игры, но мы перестроились и поменяли ее.

В буллитах сказалось исполнительское мастерство соперника. На стадионе была отличная атмосфера, несмотря на игру в понедельник.

– Такие игры формируют характер?

– Команда крепчает, ребята играют в хороший хоккей. Случайностей не бывает, мы играли на равных с первыми четырьмя командами Востока. Таков «Адмирал» в этом году, приятно работать с ребятами. Они слушают тренеров.

Болельщика не обманешь, он приходит только на хорошую команду. Доволен нашей домашней серией и надеюсь, что на выезде будем играть так же, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .