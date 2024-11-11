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Заварухин о 4:3 с «Адмиралом»: «Автомобилист» стал злее от пропущенных голов, сравнял счет. Вратарь хорошо сыграл в буллитах, команда билась друг за друга»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Тяжелая победа. В начале игры было много хороших моментов с нашей стороны. Понравилось, что команда стала злее от пропущенных голов и сравняла счет.

В буллитах хорошо отыграл вратарь. Команда билась друг за друга. Приятно было находиться на скамейке», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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