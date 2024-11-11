Фетисов о Могильном: «Давно должен быть в Зале славы. Для меня сюрприз, почему его не включили. Дацюк заслужил эту честь, счастлив за него»

Вячеслав Фетисов считает, что Александр Могильный достоин Зала хоккейной славы.

Ранее сообщалось, что Павел Дацюк и Александр Могильный могут войти в Зал хоккейной славы в этом году. В итоге Павел был введен в Зал славы, Александра на данный момент не выбрали.

– Дацюка уже ввели в Зал Славы НХЛ, а включили его еще давно. Я счастлив за Павла. Он красавец и один из самых креативных хоккеистов в истории мирового хоккея. Дацюк заслужил такую честь.

– Кого еще стоит включить в Зал славы?

– Считаю, Могильный должен быть там давно. Не знаю, почему это не происходит. Для меня сюрприз, что Могильного до сих пор не включили, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Александр Могильный – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провел 990 матчей, выступая за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто», и набрал 1032 (473+559) очка.