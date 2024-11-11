Фетисов о Могильном: «Давно должен быть в Зале славы. Для меня сюрприз, почему его не включили. Дацюк заслужил эту честь, счастлив за него»
Ранее сообщалось, что Павел Дацюк и Александр Могильный могут войти в Зал хоккейной славы в этом году. В итоге Павел был введен в Зал славы, Александра на данный момент не выбрали.
– Дацюка уже ввели в Зал Славы НХЛ, а включили его еще давно. Я счастлив за Павла. Он красавец и один из самых креативных хоккеистов в истории мирового хоккея. Дацюк заслужил такую честь.
– Кого еще стоит включить в Зал славы?
– Считаю, Могильный должен быть там давно. Не знаю, почему это не происходит. Для меня сюрприз, что Могильного до сих пор не включили, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Александр Могильный – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В НХЛ провел 990 матчей, выступая за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто», и набрал 1032 (473+559) очка.
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