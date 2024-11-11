Ротенберг об 1:2 с «Авангардом»: «Удаление в конце, когда СКА полностью доминирует – неправильно, это надо убрать. Удачу нужно заслужить»
«Добрый вечер, хочу отметить атмосферу на арене – замечательная, хоккейный праздник, болельщики здорово болели. Мечта каждого игрока, тренера.
Это лучшая атмосфера в этом сезоне, где мы играли. Хотя у нас везде хорошая атмосфера. Но с точки зрения нового дворца, инфраструктуры, льда, кислорода на арене – это замечательные условия.
Обе команды стремились к победе. Была обоюдоострая игра. Мы допустили две ошибки в первом периоде, пропустили две шайбы.
Ребята молодцы, проявили характер, инициативу не отдавали, два периода играли с шайбой, создавали много моментов во втором периоде.
За это и поплатились – удачу надо заслужить. Тут лишний пас не нужен – надо просто элементарно реализовать свои моменты, не заигрываться. Это нам надо улучшить. Моменты есть, много создаем, но пока не забиваем.
Где-то от большого желания получили удаление в конце. Это надо убрать. Удаление в конце игры, когда мы полностью доминируем – это неправильно. Нам есть что улучшить.
Рады, что вернулся Андронов в состав. Сергей добавит нам правильной психологии, именно в плане мужской работы, коллектива. У нас много молодых лидеров в команде. Мы говорим не про средний возраст команды, а про лидеров, которые у нас уже несколько лет.
Это все ребята молодые, им нужны опытные ребята, как Андронов, чтобы и в таких ситуациях просто достойно, улучшить игру и победить. Сергей Толчинский вернулся хорошо добавил нам энергии.
Мы продолжаем работать. В третьем периоде мы могли реализовать свои моменты. Наверное, это было бы справедливо. Но еще раз повторю: удачу надо заслужить. Поздравляю «Авангард» с победой, мы летим в Новосибирск», – сказал главный тренер СКА.
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