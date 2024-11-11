Ротенберг об 1:2 с «Авангардом»: «Удаление в конце, когда СКА полностью доминирует – неправильно, это надо убрать. Удачу нужно заслужить»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Авангарда» (1:2).

«Добрый вечер, хочу отметить атмосферу на арене – замечательная, хоккейный праздник, болельщики здорово болели. Мечта каждого игрока, тренера.

Это лучшая атмосфера в этом сезоне, где мы играли. Хотя у нас везде хорошая атмосфера. Но с точки зрения нового дворца, инфраструктуры, льда, кислорода на арене – это замечательные условия.

Обе команды стремились к победе. Была обоюдоострая игра. Мы допустили две ошибки в первом периоде, пропустили две шайбы.

Ребята молодцы, проявили характер, инициативу не отдавали, два периода играли с шайбой, создавали много моментов во втором периоде.

За это и поплатились – удачу надо заслужить. Тут лишний пас не нужен – надо просто элементарно реализовать свои моменты, не заигрываться. Это нам надо улучшить. Моменты есть, много создаем, но пока не забиваем.

Где-то от большого желания получили удаление в конце. Это надо убрать. Удаление в конце игры, когда мы полностью доминируем – это неправильно. Нам есть что улучшить.

Рады, что вернулся Андронов в состав. Сергей добавит нам правильной психологии, именно в плане мужской работы, коллектива. У нас много молодых лидеров в команде. Мы говорим не про средний возраст команды, а про лидеров, которые у нас уже несколько лет.

Это все ребята молодые, им нужны опытные ребята, как Андронов , чтобы и в таких ситуациях просто достойно, улучшить игру и победить. Сергей Толчинский вернулся хорошо добавил нам энергии.

Мы продолжаем работать. В третьем периоде мы могли реализовать свои моменты. Наверное, это было бы справедливо. Но еще раз повторю: удачу надо заслужить. Поздравляю «Авангард » с победой, мы летим в Новосибирск», – сказал главный тренер СКА .