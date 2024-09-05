СКА заманил Кузнецова на 4 млрд (!) рублей – и влез в потолок. Как у них это получается?

Как клуб чистил платежку этим летом.

С введением жесткого потолка зарплат в КХЛ появилась новая летняя традиция: следить за тем, как СКА (а первые пару межсезоний еще и ЦСКА) вписывает жирные контракты игроков, выданные ранее, под потолок. Это действительно увлекательное летнее зрелище – наряду с течением воды и горением огня – хоть и с заранее известным результатом: одних хоккеистов выкинут, других урежут в деньгах, но к сезону команду допустят.

Этой весной для СКА подкинули задачу со звездочкой: лига запретила превышать потолок зарплат, который еще держится на 900 млн рублей, в любой момент года, включая межсезонье (к слову, даже в НХЛ такого запрета нет). То есть клуб больше не мог подписывать пачку новых контрактов, планируя разрулить все к сентябрю. Чтобы приглашать новичков, нужно было с кем-то расставаться здесь и сейчас, а в идеале иметь четкую пошаговую трансферную стратегию на будущее.

Не сказать, что она получилась продуманной – в некоторых случаях клуб явно действовал по ситуации, находя решение в последний момент. И не всегда оно выглядело логичным. В итоге СКА, разумеется, влез в потолок (вернее, не выходил за его пределы) – конечно, в паре эпизодов хотелось вскрикнуть «Не верю» и вспомнить про конверты времен суперлиги, но лига официально признала, что Питер действовал по правилам. А не доверять КХЛ, которая сама и усложняет ежегодно правила для клубов, причин нет.

Давайте разбираться, как СКА провел лето.

СКА пробил бы потолок зарплат в сезоне-2024/25 и без новичков

Сначала сводная таблица того, как он экономил – все эти переподписания проводились в разные моменты межсезонья, но итоговые суммы очень показательны.

Сразу стоит уточнить, что практически все цифры взяты из рейтинга зарплат «Спорт-Экспресса» – спасибо коллегам за инсайды и структуризацию. Надеемся, «Вашингтон» их не выкупит и не закроет .

● Жесткий потолок зарплат существует в КХЛ уже пятый год, но СКА то ли не умеет в долгосрочное планирование, то ли просто не хочет.

Чтобы влезть в 900 млн прошлым летом , клуб переподписывал контракты с игроками, растягивая итоговую сумму соглашения на большее количество сезонов: ближайший получался самым «дешевым» для хоккеистов (чтобы втиснуться под потолок здесь и сейчас), а уже дальше их цифры росли. И по факту еще прошлой осенью менеджеры СКА должны были понимать, что к сезону-2024/25 даже без новичков – смешно, да – они подойдут с платежкой в 1 миллиард 270 миллионов рублей (862 млн из этой таблицы + 408 млн тех игроков, чьи контракты летом-2024 не трогали) и парой дыр в составе из-за окончания контрактов некоторых игроков. Но, видимо, тогда это не смутило: либо не просчитали ситуацию на будущее, либо шли на это осознанно, понимая, что кого-то из игроков обманут – ну или заново переподпишут.

● Переподписание – один из главных способов экономии и этим летом. На снижениях контрактов СКА сэкономил минимум 120 млн, а, скорее всего, больше. Всего же за лето клуб расчистил платежку в сумме больше чем на 600 млн рублей! Вот это ужались, так ужались.

● Вообще по таблице можно понять, что СКА изначально не собирался особо менять стратегию – на длительных контрактах было очень много человек. Весной 2024-го они заканчивались только у Юхана Матссона, Святослава Гребенщикова, а также у Захара Бардакова и Борны Рендулича, которых в этой таблице нет (переподписались на те же деньги). В итоге клуб расстался с 12 (!) игроками, не считая Чивилева, ушедшего в аренду, – у 10 из них были действующие соглашения!

● Причем СКА действовал аккуратно, чтобы расставание не влияло под потолок: если братья Федотовы ушли по обмену, то, например, Лайпсик, Кадейкин, Пашнин, Сергеев и Швец-Роговой были на контрактах. И расторгнув их их в последний день апреля, СКА избавил себя от лишней нагрузки в платежке. Повремени они один день – до 1 мая – вся компенсация за расторжение контракта ушла бы под потолок клуба.

Но интересно, что переход Гальченюка в «Амур» сама КХЛ подавала с формулировкой «СКА расторг контракт с нападающим» – значит, тут компенсация должна была попадать в потолок. Либо так и есть, либо какого-то нюанса этого расставания мы не знаем.

● Похоже, Алекс Гальченюк (на фото выше) и Александр Кадейкин – еще одни члены «Клуба разочарований Романа Ротенберга». Это список дорогостоящих лидеров, которые явно не оправдали ожиданий. Туда уже входят Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров, Никита Гусев, Николай Прохоркин – все они получали больше 70 млн в сезон (Гусев – 40, но он пришел посреди регулярки) и покинули клуб при действующем контракте. Исключение – Яшкин, но там уникальная ситуация: клуб не предложил контракт лучшему снайперу и бомбардиру сезона в лиге!

Гальченюк в дебютную регулярку – только четвертый бомбардир команды: 16+26 в 61 матчей. При зарплате в 100 млн в следующем сезоне у него просто не было шансов остаться в клубе этим летом. У Кадейкина с 2+12 – и подавно.

● Главный альтруист лиги (скорее всего, за всю ее прошлую и будущую историю) – Арсений Грицюк: пошел на снижение зарплаты в 5 раз (!) ради потолка зарплат: вместо 60 млн рублей за этот сезон он получит 12. Рубрика «А вам слабо?».

Вероятно, Арсений согласился на это ради того, чтобы сохранить хорошие отношения с клубом – и уехать за океан следующим летом, не теряя тут в игровой практике. Да и права на него в КХЛ, если что, останутся у Питера – чего ссориться лишний раз?

● Загадка межсезонья: на какое же снижение пошел защитник Сергей Сапего? Его зарплата должна была стать 45 млн за сезон, но в тот же день, что и Грицюк, он пошел на понижение. И с 1 августа ни один инсайдер так и не дал приблизительную сумму его нового контракта. Вряд ли за этот сезон он получит в 6 раз меньше, но можно предположить, что сумма не сильно отличается от грицюковской – в районе 13-15 млн.

А что там у новичков? Ради чего такая чистка?

Переход Кузнецова – хоть и самая громкая история за последнее время, но довольно типичная для СКА. Что-то похожее в плане надежд и лидирующей роли было уже и с Гальченюком, и с Яшкиным, и с Гусевым – ради них можно было устраивать чистки. Чем это закончилось, помнят все. Хотя не будем забегать вперед – вдруг и правда Евгений доиграет контракт в Питере до конца.

● Выглядит странно, что Кузнецов отказался от зарплаты в 489 млн рублей (6 млн долларов) только за этот сезон в НХЛ ради 50 млн. Но, во-первых, он, похоже, и правда очень хотел вернуться на родину, а во-вторых, контракт нападающего в Питере устроен так, что и 50, и 92 млн – это только видимая верхушка айсберга.

Как пишет «СЭ» , за четыре сезона (опять же, если доиграет в Питере) Евгений получит 326 млн. Но вместе с личными и командными бонусами – они не учитываются в потолке зарплат – игрок может заработать больше 4 млрд рублей! А это уже совсем другие условия – особенно с учетом налоговой ставки в России, которая ниже, чем в США, и отсутствии отчислений в профсоюз игроков. Понятно, что для обогащения на такую сумму Кузнецов должен выдать четыре топ-сезона, а СКА при этом взять четыре Кубка Гагарина, но даже половина от этой суммы – это очень щедрое предложение.

● Никита Зайцев, заработавший за прошлый сезон в НХЛ 4,5 млн долларов (402,7 млн рублей), похоже, будет зарабатывать в первую очередь по новой бонусной схеме армейцев. И это абсолютно легально.

«В соглашениях, подписанных Зайцевым, Кузнецовым и Грицюком, не обнаружено никаких нарушений. То же самое касается и других шагов питерцев», – говорил президент КХЛ Алексей Морозов «Матч ТВ» на прошлой неделе. И с одной стороны, это выглядит как читерство для богатых клубов, с другой – эти бонусы игрокам еще надо выбить. Да и никто не запрещает другим клубам поступать аналогично.

● Контракты Григоренко, Плотникова и Андронова выглядят абсолютно адекватно. Тут больше интересно другое.

«У ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается. У нас молодая команда, и мы смотрим только вперед», – говорил Роман Ротенберг в апреле 2023-го, когда СКА вылетел из серии с москвичами. За ту команду играли Григоренко и Плотников – теперь они в СКА вместе с 35-летним Андроновым. Можно ли считать, что чемпионское окно СКА нараспашку? Или тоже начинает закрываться?

А это все деньги СКА?

Нет. Во-первых, СКА – это огромная командная биосистема, и помимо односторонних контрактов у некоторых игроков – МХЛ и ВХЛ – есть еще и двухсторонние. У молодых игроков – до 21 года – они не учитываются в потолке, а вот соглашения хоккеистов старше считаются, но только когда они вызваны в главную команду. Таким образом их можно прятать из-под потолка в конкретный момент времени, правильно жонглируя хоккеистами – переводя одних в фарм и поднимая оттуда других.

К примеру, Иван Зинченко, сыгравший 33 матча в прошлом сезоне КХЛ, на двухстороннем контракте СКА. И вроде сумма в нем не особо кусучая (9 млн за этот сезон), но с учетом потолка – и, разумеется, конкуренции в составе – не факт, что будем видеть его так часто в этом году.

Поэтому нас в основном интересуют односторонние контракты. Вот список игроков, которые этим летом заключили новые – в основном все те же, что и с первой таблицы, плюс Бардаков и Рендулич.

А вот хоккеисты, которых финансовые вопросы СКА этим летом не коснулись – у них все стабильно. Кстати, у Артемия Плешкова двухсторонний контракт, но он второй вратарь команды – поэтому логичнее его давать с вместе с главной командой.

● Сергею Толчинскому с его контрактом ни в коем случае нельзя расслабляться. При попытках СКА вписаться в потолок – а такие еще будут – первыми страдают игроки на больших долгосрочных контрактах, не оправдавшие ожиданий. Впрочем, Алистров с Серебряковым тоже под ударом, а про Эмиля Галимова этим летом уже ходило столько слухов, что как бы команда не пожертвовала им еще до дедлайна.

Я знаю, чем СКА будет заниматься следующим летом

Помните про плохое или нарочито плохое долгосрочное планирование СКА? Взгляните на таблицу контрактов команды на ближайшие четыре сезона: платежка на сезон-2025/26 практически забита уже сейчас – во многом из-за контракта Кузнецова.

Вписать 6 человек на 50-60 миллионов, конечно, можно – но это будут хоккеисты не на ведущие роли. Либо очень молодые. А что СКА делать перед регуляркой-2026/27, к которой всего 11 игроками будет забита больше половина платежки? Да даже следующий год выглядит пугающе: всего 6 игроков съедают больше трети потолка!

Что будет делать СКА? Скорее всего, пойдет по старой схеме: переподписания и расторжения. Пока не запрещено, армейцы будут этим пользоваться – что, к слову, логично. Другой вопрос, что произойдет, если лига решит перекрыть и эту лазейку?

Хотя куда больше интересует, чем руководствуются хоккеисты, ежегодно переходящие в СКА. Ведь огромное количество игроков (хотя бы из-за развитой клубной системы) и всегда забитый под завязку потолок зарплат делают будущее неопределенным при любом контракте.

Фото: РИА Новости ; ska.ru