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СКА заманил Кузнецова на 4 млрд (!) рублей – и влез в потолок. Как у них это получается?

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Как клуб чистил платежку этим летом.

С введением жесткого потолка зарплат в КХЛ появилась новая летняя традиция: следить за тем, как СКА (а первые пару межсезоний еще и ЦСКА) вписывает жирные контракты игроков, выданные ранее, под потолок. Это действительно увлекательное летнее зрелище – наряду с течением воды и горением огня – хоть и с заранее известным результатом: одних хоккеистов выкинут, других урежут в деньгах, но к сезону команду допустят.

Этой весной для СКА подкинули задачу со звездочкой: лига запретила превышать потолок зарплат, который еще держится на 900 млн рублей, в любой момент года, включая межсезонье (к слову, даже в НХЛ такого запрета нет). То есть клуб больше не мог подписывать пачку новых контрактов, планируя разрулить все к сентябрю. Чтобы приглашать новичков, нужно было с кем-то расставаться здесь и сейчас, а в идеале иметь четкую пошаговую трансферную стратегию на будущее.

Не сказать, что она получилась продуманной – в некоторых случаях клуб явно действовал по ситуации, находя решение в последний момент. И не всегда оно выглядело логичным. В итоге СКА, разумеется, влез в потолок (вернее, не выходил за его пределы) – конечно, в паре эпизодов хотелось вскрикнуть «Не верю» и вспомнить про конверты времен суперлиги, но лига официально признала, что Питер действовал по правилам. А не доверять КХЛ, которая сама и усложняет ежегодно правила для клубов, причин нет.

Давайте разбираться, как СКА провел лето.

СКА пробил бы потолок зарплат в сезоне-2024/25 и без новичков

Сначала сводная таблица того, как он экономил – все эти переподписания проводились в разные моменты межсезонья, но итоговые суммы очень показательны.

Сразу стоит уточнить, что практически все цифры взяты из рейтинга зарплат «Спорт-Экспресса» – спасибо коллегам за инсайды и структуризацию. Надеемся, «Вашингтон» их не выкупит и не закроет.

● Жесткий потолок зарплат существует в КХЛ уже пятый год, но СКА то ли не умеет в долгосрочное планирование, то ли просто не хочет.

Чтобы влезть в 900 млн прошлым летом, клуб переподписывал контракты с игроками, растягивая итоговую сумму соглашения на большее количество сезонов: ближайший получался самым «дешевым» для хоккеистов (чтобы втиснуться под потолок здесь и сейчас), а уже дальше их цифры росли. И по факту еще прошлой осенью менеджеры СКА должны были понимать, что к сезону-2024/25 даже без новичков – смешно, да – они подойдут с платежкой в 1 миллиард 270 миллионов рублей (862 млн из этой таблицы + 408 млн тех игроков, чьи контракты летом-2024 не трогали) и парой дыр в составе из-за окончания контрактов некоторых игроков. Но, видимо, тогда это не смутило: либо не просчитали ситуацию на будущее, либо шли на это осознанно, понимая, что кого-то из игроков обманут – ну или заново переподпишут.

● Переподписание – один из главных способов экономии и этим летом. На снижениях контрактов СКА сэкономил минимум 120 млн, а, скорее всего, больше. Всего же за лето клуб расчистил платежку в сумме больше чем на 600 млн рублей! Вот это ужались, так ужались.

● Вообще по таблице можно понять, что СКА изначально не собирался особо менять стратегию – на длительных контрактах было очень много человек. Весной 2024-го они заканчивались только у Юхана Матссона, Святослава Гребенщикова, а также у Захара Бардакова и Борны Рендулича, которых в этой таблице нет (переподписались на те же деньги). В итоге клуб расстался с 12 (!) игроками, не считая Чивилева, ушедшего в аренду, – у 10 из них были действующие соглашения!

● Причем СКА действовал аккуратно, чтобы расставание не влияло под потолок: если братья Федотовы ушли по обмену, то, например, Лайпсик, Кадейкин, Пашнин, Сергеев и Швец-Роговой были на контрактах. И расторгнув их их в последний день апреля, СКА избавил себя от лишней нагрузки в платежке. Повремени они один день – до 1 мая – вся компенсация за расторжение контракта ушла бы под потолок клуба.

Но интересно, что переход Гальченюка в «Амур» сама КХЛ подавала с формулировкой «СКА расторг контракт с нападающим» – значит, тут компенсация должна была попадать в потолок. Либо так и есть, либо какого-то нюанса этого расставания мы не знаем.

● Похоже, Алекс Гальченюк (на фото выше) и Александр Кадейкин – еще одни члены «Клуба разочарований Романа Ротенберга». Это список дорогостоящих лидеров, которые явно не оправдали ожиданий. Туда уже входят Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров, Никита Гусев, Николай Прохоркин – все они получали больше 70 млн в сезон (Гусев – 40, но он пришел посреди регулярки) и покинули клуб при действующем контракте. Исключение – Яшкин, но там уникальная ситуация: клуб не предложил контракт лучшему снайперу и бомбардиру сезона в лиге!

Гальченюк в дебютную регулярку – только четвертый бомбардир команды: 16+26 в 61 матчей. При зарплате в 100 млн в следующем сезоне у него просто не было шансов остаться в клубе этим летом. У Кадейкина с 2+12 – и подавно.

● Главный альтруист лиги (скорее всего, за всю ее прошлую и будущую историю) – Арсений Грицюк: пошел на снижение зарплаты в 5 раз (!) ради потолка зарплат: вместо 60 млн рублей за этот сезон он получит 12. Рубрика «А вам слабо?».

Вероятно, Арсений согласился на это ради того, чтобы сохранить хорошие отношения с клубом – и уехать за океан следующим летом, не теряя тут в игровой практике. Да и права на него в КХЛ, если что, останутся у Питера – чего ссориться лишний раз?

● Загадка межсезонья: на какое же снижение пошел защитник Сергей Сапего? Его зарплата должна была стать 45 млн за сезон, но в тот же день, что и Грицюк, он пошел на понижение. И с 1 августа ни один инсайдер так и не дал приблизительную сумму его нового контракта. Вряд ли за этот сезон он получит в 6 раз меньше, но можно предположить, что сумма не сильно отличается от грицюковской – в районе 13-15 млн.

А что там у новичков? Ради чего такая чистка?

Переход Кузнецова – хоть и самая громкая история за последнее время, но довольно типичная для СКА. Что-то похожее в плане надежд и лидирующей роли было уже и с Гальченюком, и с Яшкиным, и с Гусевым – ради них можно было устраивать чистки. Чем это закончилось, помнят все. Хотя не будем забегать вперед – вдруг и правда Евгений доиграет контракт в Питере до конца. 

● Выглядит странно, что Кузнецов отказался от зарплаты в 489 млн рублей (6 млн долларов) только за этот сезон в НХЛ ради 50 млн. Но, во-первых, он, похоже, и правда очень хотел вернуться на родину, а во-вторых, контракт нападающего в Питере устроен так, что и 50, и 92 млн – это только видимая верхушка айсберга. 

Как пишет «СЭ», за четыре сезона (опять же, если доиграет в Питере) Евгений получит 326 млн. Но вместе с личными и командными бонусами – они не учитываются в потолке зарплат – игрок может заработать больше 4 млрд рублей! А это уже совсем другие условия – особенно с учетом налоговой ставки в России, которая ниже, чем в США, и отсутствии отчислений в профсоюз игроков. Понятно, что для обогащения на такую сумму Кузнецов должен выдать четыре топ-сезона, а СКА при этом взять четыре Кубка Гагарина, но даже половина от этой суммы – это очень щедрое предложение.

● Никита Зайцев, заработавший за прошлый сезон в НХЛ 4,5 млн долларов (402,7 млн рублей), похоже, будет зарабатывать в первую очередь по новой бонусной схеме армейцев. И это абсолютно легально.

«В соглашениях, подписанных Зайцевым, Кузнецовым и Грицюком, не обнаружено никаких нарушений. То же самое касается и других шагов питерцев», – говорил президент КХЛ Алексей Морозов «Матч ТВ» на прошлой неделе. И с одной стороны, это выглядит как читерство для богатых клубов, с другой – эти бонусы игрокам еще надо выбить. Да и никто не запрещает другим клубам поступать аналогично.

● Контракты Григоренко, Плотникова и Андронова выглядят абсолютно адекватно. Тут больше интересно другое. 

«У ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается. У нас молодая команда, и мы смотрим только вперед», – говорил Роман Ротенберг в апреле 2023-го, когда СКА вылетел из серии с москвичами. За ту команду играли Григоренко и Плотников – теперь они в СКА вместе с 35-летним Андроновым. Можно ли считать, что чемпионское окно СКА нараспашку? Или тоже начинает закрываться?

А это все деньги СКА?

Нет. Во-первых, СКА – это огромная командная биосистема, и помимо односторонних контрактов у некоторых игроков – МХЛ и ВХЛ – есть еще и двухсторонние. У молодых игроков – до 21 года – они не учитываются в потолке, а вот соглашения хоккеистов старше считаются, но только когда они вызваны в главную команду. Таким образом их можно прятать из-под потолка в конкретный момент времени, правильно жонглируя хоккеистами – переводя одних в фарм и поднимая оттуда других.

К примеру, Иван Зинченко, сыгравший 33 матча в прошлом сезоне КХЛ, на двухстороннем контракте СКА. И вроде сумма в нем не особо кусучая (9 млн за этот сезон), но с учетом потолка – и, разумеется, конкуренции в составе – не факт, что будем видеть его так часто в этом году.

Поэтому нас в основном интересуют односторонние контракты. Вот список игроков, которые этим летом заключили новые – в основном все те же, что и с первой таблицы, плюс Бардаков и Рендулич.

А вот хоккеисты, которых финансовые вопросы СКА этим летом не коснулись – у них все стабильно. Кстати, у Артемия Плешкова двухсторонний контракт, но он второй вратарь команды – поэтому логичнее его давать с вместе с главной командой.

● Сергею Толчинскому с его контрактом ни в коем случае нельзя расслабляться. При попытках СКА вписаться в потолок – а такие еще будут – первыми страдают игроки на больших долгосрочных контрактах, не оправдавшие ожиданий. Впрочем, Алистров с Серебряковым тоже под ударом, а про Эмиля Галимова этим летом уже ходило столько слухов, что как бы команда не пожертвовала им еще до дедлайна.

Я знаю, чем СКА будет заниматься следующим летом

Помните про плохое или нарочито плохое долгосрочное планирование СКА? Взгляните на таблицу контрактов команды на ближайшие четыре сезона: платежка на сезон-2025/26 практически забита уже сейчас – во многом из-за контракта Кузнецова.

Вписать 6 человек на 50-60 миллионов, конечно, можно – но это будут хоккеисты не на ведущие роли. Либо очень молодые. А что СКА делать перед регуляркой-2026/27, к которой всего 11 игроками будет забита больше половина платежки? Да даже следующий год выглядит пугающе: всего 6 игроков съедают больше трети потолка!

Что будет делать СКА? Скорее всего, пойдет по старой схеме: переподписания и расторжения. Пока не запрещено, армейцы будут этим пользоваться – что, к слову, логично. Другой вопрос, что произойдет, если лига решит перекрыть и эту лазейку?

Хотя куда больше интересует, чем руководствуются хоккеисты, ежегодно переходящие в СКА. Ведь огромное количество игроков (хотя бы из-за развитой клубной системы) и всегда забитый под завязку потолок зарплат делают будущее неопределенным при любом контракте.

Фото: РИА Новости; ska.ru

logoНикита Зайцев
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logoДанила Галенюк
logoЕвгений Кузнецов
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logoСергей Плотников
logoСергей Андронов
logoСергей Сапего
logoНикита Смирнов
logoВладимир Алистров
logoАртем Швец-Роговой
logoЭмиль Галимов
logoМарат Хайруллин
Юхан Маттссон
logoНикита Серебряков
logoМихаил Пашнин
logoПавел Дедунов
logoЗахар Бардаков
logoАртемий Плешков
logoАлександр Кадейкин
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logoСтепан Старков
logoНикита Камалов
logoАртем Земченок
logoАлександр Никишин
logoАрсений Грицюк
logoСергей Толчинский
logoВалентин Зыков
logoАндрей Педан
logoАртем Сергеев
logoБрендан Лайпсик
logoМихаил Воробьев
logoАндрей Чивилев
logoМаксим Федотов
logoАлекс Гальченюк
logoСтепан Фальковский
logoБорна Рендулич
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