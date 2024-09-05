152 млн на скамейке! Ротенберг убрал звезд в третьем периоде – и проиграл

Вот такое четвертое звено.

СКА проиграл «Металлургу» (4:5, ОТ) в стартовом матче регулярки-2024/25. Третий период команды начинали при счете 3:4 – Роман Ротенберг принял меры. Нападающие Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Сергей Толчинский не сыграли там ни минуты. Без них СКА организовал одну спасительную шайбу, перевел игру в овертайм, но потом пропустил еще.

Мы подробно разъясняли ситуацию с зарплатами в СКА. Суммарный оклад этих резервистов из матча с «Металлургом» составляет 152 миллиона рублей. Столько они заработают в сезоне-2024/25. К ним же можно добавить и защитника Сергея Сапего. Он получал 45 миллионов, а в момент перехода Евгения Кузнецова согласился на сокращение (точные цифры никто не знает).

Сапего мы все-таки не учитывали. Тот попал в заявку седьмым защитником и ни разу не вышел на лед в игре с «Металлургом». Не обратили внимание и на нападающего Павла Дедунова – на него в этом матче тоже особо не рассчитывали. За весь матч Дедунов (оклад – 20 млн) вышел на три смены и отыграл всего 1:47. В третьем периоде он тоже присел окончательно.

Зато на эту тройку игроков Ротенберг явно надеялся. В третьем периоде СКА уже играл в три полноценных звена без их участия, хотя до этого каждый выходил стабильно.

Ротенберг регулярно сажает топ-игроков – так происходило и в предыдущем сезоне

Если посмотреть на заявку СКА в этом матче, то формально Ротенберг вроде бы просто снял с игры четвертую тройку. Вот только в любой другой команде эта четвертая тройка могла быть и первой. В СКА нет четкого разделения по звеньям, поэтому капитан Евгений Кузнецов номинально заявляется в третьей тройке. Это не мешает ему появляться в большинстве и проводить по 15 минут за матч.

Я отследил каждый шаг Кузнецова: он постоянно жаловался судьям и руководил партнерами

Раскладка по периодам дает еще более веселую картину. В первом отрезке Михаил Григоренко отыграл 5:26 – на несколько секунд больше того же Кузнецова (5:20). Сергей Толчинский (4:32) мелькал там на уровне Валентина Зыкова (4:21). Похожая история складывалась и во втором периоде – все трое никак не уступали по игровому времени остальным хоккеистам СКА.

Поэтому совсем не похоже, что Ротенберг изначально ставил их звено ниже всех остальных. Главный тренер СКА никак не объяснил ситуацию с этими игроками, но подобные ссылки в запас он практиковал и в сезоне-2023/24. Чаще всего они касались бывшего нападающего СКА Алекса Гальченюка. Он мог провести 15 смен за два периода, а в третьем появиться максимум на две.

Статус игрока для Ротенберга ничего не значит. Никита Гусев громко вылетал из состава в ключевой момент серии против ЦСКА в плей-офф-2022/23. Арсений Грицюк долго адаптировался, поэтому на старте регулярки-2023/24 садился в запас во время матчей и пропадал из заявки. Толчинский терял позиции уже тогда: падал в четвертое звено, но потом бодрился в плей-офф (4 очка в серии с «Торпедо»).

Тот же Алекс Гальченюк больше не принадлежит СКА – летом он перешел в хабаровский «Амур». Ротенберг рассказывал, что клуб уже не тянул его зарплату. В сезоне-2024/25 его оклад составил бы 100 миллионов. Григоренко и Андронов перешли в клуб совсем недавно и считались важной частью нового проекта. Если они все-таки не подойдут Ротенбергу, в другие клубы так быстро не уйдут.

«Неприкасаемых нет», – такую позицию Ротенберг продвигает давно.

Что еще произошло: отмена гола, замена вратаря у СКА, тайм-аут Разина во втором периоде

Команды забросили девять шайб, но была и еще одна. Судьи не засчитали ее после пересмотра момента, а Роман Ротенберг после этого саркастически улыбался (вы наверняка видели момент в трансляции). Эпизод случился во втором периоде, когда СКА уступал со счетом 2:3. Это судейское решение на первый взгляд казалось довольно неоднозначным.

Вратарь Илья Набоков выкатился далеко и вытянул руку с ловушкой. Арсений Грицюк проехал мимо и его коснулся. Вот и повод для отмены:

Так все выглядело с другого ракурса:

Отменили по делу? Ротенберг не спорил, но уже тогда проводил другие изменения. После второй шайбы «Металлурга» вратарь Никита Серебряков заменился на Артемия Плешкова. Такую стандартную замену при двух пропущенных шайбах Ротенберг практиковал и на турнире имени Пучкова – там матчи начинал Плешков, а затем уступал место Серебрякову. Однажды он даже психанул .

По этому случаю Ротенберг пояснил: «К Никите нет вопросов. Хотели взбодрить команду, и это у нас получилось». Бодрость явно требовалась – СКА подавил «Металлург» в первом периоде (20:8 по броскам), а во втором отрезке уступил 6:22 по такой же статистике. Равный хоккей был лишь в третьем периоде, когда как раз не выходили хоккеисты четвертого звена. Связаны ли такие факты? Вряд ли.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отметился другим редким и интересным моментом. Во втором периоде ему неожиданно потребовался тайм-аут. Зачем – великолепное пояснение от самого Разина: «Там Робин Пресс поднажрался, было видно, что он дышит. Хотел другим дать передышку, чтобы концовку больше провести в чужой зоне». Этой паузой Разин явно сбил темп.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оформил дебютную шайбу в КХЛ – отпраздновал «птичкой» . С ним в звене выходил Иван Демидов, который сразу отметился ассистом. У «Металлурга» нашелся собственный молодой герой. 19-летний Андрей Козлов забил в ворота СКА и напрямую повлиял на общий победный результат. До этого момента Козлов не набирал очков на уровне КХЛ.

«Металлург» исправился за поражение от «Локомотива», а СКА Ротенберга пока только выстраивается. Так считает он сам: «Первый бой новорожденной команды».

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Фото: ХК СКА