Тренин без очков в НХЛ 10 матчей подряд, Хуснутдинов – 6

Российские форварды «Миннесоты» продлили серии без очков.

Яков Тренин и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:2 ОТ).

Таким образом, Тренин не набрал очков в 10-й игре подряд, Хуснутдинов – в 6-й.

Всего в 15 матчах сезона на счету Тренина 1 голевая передача (полезность – «плюс 4»), у Хуснутдинова – 0+2 («минус 3»).