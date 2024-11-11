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Тренин без очков в НХЛ 10 матчей подряд, Хуснутдинов – 6

Российские форварды «Миннесоты» продлили серии без очков.

Яков Тренин и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (1:2 ОТ).

Таким образом, Тренин не набрал очков в 10-й игре подряд, Хуснутдинов – в 6-й.

Всего в 15 матчах сезона на счету Тренина 1 голевая передача (полезность – «плюс 4»), у Хуснутдинова – 0+2 («минус 3»).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМиннесота
logoНХЛ
logoЯков Тренин
logoМарат Хуснутдинов
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