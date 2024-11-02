Тренин идет на 2-м месте в «Миннесоте» по числу силовых приемов (30). У форварда 1 очко и «+4» в 10 играх

Яков Тренин идет на 2-м месте в «Миннесоте» по числу силовых приемов (30).

Форвард «Миннесоты» отметился 4 хитами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:3).

В 10 играх в текущем сезоне у 27-летнего россиянина 1 (0+1) очко при 9 бросках в створ, 8 минутах штрафа и полезности «+4» и среднем времени на льду 13:27.

По числу силовых приемов (30) в команде его опережает только форвард Маркус Фолиньо (40).

Сегодня Тренин (11:28, 2:04 – в меньшинстве, «+1») трижды бросил в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

Яков стал игроком «Уайлд» в межсезонье, подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,5 миллиона долларов.