Хуснутдинов против «Дакс»: 5-й матч подряд без очков, 4 блока и 6 из 9 на точке за 12:05 при 3:52 в меньшинстве

Марат Хуснутдинов остался без очков в матче против «Анахайма».

Форвард «Миннесоты» не отметился результативными действиями в матче с «Дакс» (5:2).

В текущем сезоне у 22-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 13 играх при полезности «минус 2».

Сегодня Хуснутдинов (12:05, 3:52 – в меньшинстве, нейтральная полезность) заблокировал 4 броска соперника и выиграл 6 вбрасываний из 9 (66,7%).