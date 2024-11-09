Хуснутдинов против «Дакс»: 5-й матч подряд без очков, 4 блока и 6 из 9 на точке за 12:05 при 3:52 в меньшинстве
Марат Хуснутдинов остался без очков в матче против «Анахайма».
Форвард «Миннесоты» не отметился результативными действиями в матче с «Дакс» (5:2).
В текущем сезоне у 22-летнего россиянина 2 (0+2) балла в 13 играх при полезности «минус 2».
Сегодня Хуснутдинов (12:05, 3:52 – в меньшинстве, нейтральная полезность) заблокировал 4 броска соперника и выиграл 6 вбрасываний из 9 (66,7%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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