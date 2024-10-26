Тренин о Маккинноне и Макаре: «Нэтан – машина, рабочая лошадка, вне льда по выходным пашет. Они уже всего добились, но пашут. И к простым людям относятся с уважением»

Яков Тренин высказался о Нэтане Маккинноне и Кэйле Макаре.

– Пару месяцев в «Колорадо» вы играли с такими суперзвездами НХЛ, как Нэйтан Маккиннон и Кэйл Макар. Какими они останутся в памяти?

– Нэтан – машина, но в то же время и рабочая лошадка. Приятно смотреть, как он относится к своему телу, своей работе. Вне льда, по выходным пашет!

Насколько эти люди уже всего добились – но они и пашут, и относятся к простым людям с уважением. Это больше всего в глаза бросилось. Касается это и Макара – очень приятного парня, – сказал форвард «Миннесоты».