Крикунов о Ничушкине: «Если в НХЛ не получится, может приехать в Россию. У всех есть спасательный круг, куда им ехать-то еще?»
Владимир Крикунов высказался о будущем Валерия Ничушкина.
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы. Он вернется в состав «Колорадо» в матче с «Вашингтоном» 16 ноября.
Крикунов поделился мыслями о том, что делать форварду, если ему не удастся выйти на свой уровень в НХЛ.
«Не знаю, они все возвращаются сюда. Куда им ехать-то еще? Россиян сейчас особо не жалуют нигде, да и нигде не платят, как в КХЛ.
Поэтому, если там не получится, может приехать сюда. У них у всех есть спасательный круг, могут приехать в Россию», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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