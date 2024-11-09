Крикунов о Ничушкине: «Если в НХЛ не получится, может приехать в Россию. У всех есть спасательный круг, куда им ехать-то еще?»

Владимир Крикунов высказался о будущем Валерия Ничушкина.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы. Он вернется в состав «Колорадо» в матче с «Вашингтоном» 16 ноября.

Крикунов поделился мыслями о том, что делать форварду, если ему не удастся выйти на свой уровень в НХЛ.

«Не знаю, они все возвращаются сюда. Куда им ехать-то еще? Россиян сейчас особо не жалуют нигде, да и нигде не платят, как в КХЛ.

Поэтому, если там не получится, может приехать сюда. У них у всех есть спасательный круг, могут приехать в Россию», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.