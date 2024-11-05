Рыбин о Ничушкине: «Вернется в звено с Маккинноном и будет показывать доминирующий хоккей, все получится. Он сделал правильные выводы»
Максим Рыбин высказался о возвращении Валерия Ничушкина в состав «Колорадо».
Ранее сообщалось, что российский форвард вернется в состав «Эвеланш» и сыграет против «Вашингтона» 16 ноября.
«Первое и главное – чтобы Ничушкин прошел все свои трудности, чтобы они остались все позади. А вот сможет ли он играть на высоком уровне? Думаю, он вернется в то же звено с Маккинноном и будет показывать доминирующий хоккей. Я в этом уверен.
Он сделал все выводы, правильные выводы и будет двигаться только вперед. При должном отношении все у Валерия должно получиться. Искренне желаю ему удачи», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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