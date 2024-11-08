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Баландин о Ничушкине: «Надеемся на Валерку. Будем ждать, что он продолжит радовать нас голами, поможет «Колорадо»

Андрей Баландин высказался о возвращении Валерия Ничушкина в состав «Колорадо».

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Он вернется в состав команды в матче с «Вашингтоном» 16 ноября.

«Я читал про возвращение Ничушкина. Хотя боюсь что-то говорить, потому что мы уже радовались за Валерку неоднократно, но, к сожалению, он не сдержался и опять попал в этот рехаб. Однако будем надеяться, что это в последний раз и такое больше не повторится.

Надеемся на Валерку. Будем ждать, что он продолжит радовать нас голами, что поможет «Колорадо», что будет играть достойно.

Когда хоккеисты выбывают на такой длительный срок, то очень тяжело привести себя в форму. Особенно если игроку близко к 30. Запасик есть, но попадать в такие ситуации уже больше не надо», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoКолорадо
logoНХЛ
logoВалерий Ничушкин
Андрей Баландин
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