Прищепов о «Колорадо»: «Уточняю у Коваленко и Георгиева, что можно делать, а что нет. Первым в лифт заходить точно не надо. Ругать не будут, это больше про уважение к старшим»

Никита Прищепов рассказал об адаптации в «Колорадо».

20-летний форвард дебютировал в НХЛ 3 ноября. Он провел два матча в лиге.

«Русские ребята помогают. Валера Ничушкин только в понедельник впервые вышел с нами на тренировку, до этого занимался один.

А так Коля Коваленко и Саша Георгиев помогают. Постоянно у них что-то спрашиваю. Я ведь самый молодой, мне нужно уточнять, что можно делать, а что нет.

Понял, что первым в лифт заходить точно не надо. Хотя тебя никто не будет ругать, если ты что-то нарушишь, это больше про уважение к старшим товарищам по команде», – сказал нападающий «Колорадо» Никита Прищепов .

Прищепов о Макаре: «Не ожидал, что будет поддерживать меня, думал – он звезда. Кэйл мне говорил: «Молодец. Все правильно делаешь, продолжай в том же духе»