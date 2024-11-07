Прищепов о «Колорадо»: «Уточняю у Коваленко и Георгиева, что можно делать, а что нет. Первым в лифт заходить точно не надо. Ругать не будут, это больше про уважение к старшим»
Никита Прищепов рассказал об адаптации в «Колорадо».
20-летний форвард дебютировал в НХЛ 3 ноября. Он провел два матча в лиге.
«Русские ребята помогают. Валера Ничушкин только в понедельник впервые вышел с нами на тренировку, до этого занимался один.
А так Коля Коваленко и Саша Георгиев помогают. Постоянно у них что-то спрашиваю. Я ведь самый молодой, мне нужно уточнять, что можно делать, а что нет.
Понял, что первым в лифт заходить точно не надо. Хотя тебя никто не будет ругать, если ты что-то нарушишь, это больше про уважение к старшим товарищам по команде», – сказал нападающий «Колорадо» Никита Прищепов.
Прищепов о Макаре: «Не ожидал, что будет поддерживать меня, думал – он звезда. Кэйл мне говорил: «Молодец. Все правильно делаешь, продолжай в том же духе»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости