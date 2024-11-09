Заварухин после 3:2 с «Амуром»: «Фильм такой снимали: «В чем сила, брат? В правде и поддержке». Спасибо ребятам, 21 блокированный бросок – это здорово»

Николай Заварухин высказался после матча против «Амура» (3:2).

«Хочется начать с таких слов, фильм такой снимали: «В чем сила, брат? В правде и поддержке». Спасибо ребятам, 21 блокированный бросок – это здорово.

Знали, что «Амур» – раненый зверь, играет здорово в последнее время, хорошее движение у команды. Правильно сыграли, тяжелая игра, моменты были хорошие, где-то реализовали их, вратарь нас держал в игре, вытащил нужные моменты, команда зарядилась от него.

Сложности при игре в меньшинстве? Сезон на сезон не приходится. Работаем над этими компонентами – большинством, меньшинством, это важно, выручает в нужный момент.

Не скажу, что там были суперкомбинации, но если пропустили – неправильно сыграли. Можно за одно меньшинство раз двадцать бросков допустить и не пропустить, а можно пропустить после двух-трех бросков», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .

Алексей Заварухин не договорился с «Амуром». Тренер хотел взять своих помощников, клуб решил оставить Атюшова, Костюченка и Филимонова («Матч ТВ»)

«Амур» проиграл 11-й матч подряд и идет последним на Востоке. Гальченюк забил впервые за 15 игр