«Амур» проиграл 11-й матч подряд и идет последним на Востоке. Гальченюк забил впервые за 15 игр

«Амур» проиграл 11-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда потерпела поражение от «Автомобилиста » (2:3).

Авторами шайб «Амура» стали Алекс Гальченюк и Евгений Грачев. Этот гол стал для Гальченюка первым за 15 игр.

Последнюю победу команда одержала 13 октября над «Ладой» (2:0). Хабаровчане идут на последнем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков за 25 игр.

В следующем матче, 11 ноября, «Амур» сыграет против «Трактора».