«Амур» проиграл 11-й матч подряд и идет последним на Востоке. Гальченюк забил впервые за 15 игр
«Амур» проиграл 11-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда потерпела поражение от «Автомобилиста» (2:3).
Авторами шайб «Амура» стали Алекс Гальченюк и Евгений Грачев. Этот гол стал для Гальченюка первым за 15 игр.
Последнюю победу команда одержала 13 октября над «Ладой» (2:0). Хабаровчане идут на последнем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков за 25 игр.
В следующем матче, 11 ноября, «Амур» сыграет против «Трактора».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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