Алексей Заварухин не договорился с «Амуром». Тренер хотел взять своих помощников, клуб решил оставить Атюшова, Костюченка и Филимонова («Матч ТВ»)

Алексей Заварухин не договорился о контракте с «Амуром».

Как сообщает «Матч ТВ», 44-летний специалист не договорился о соглашении, поэтому не стал главным тренером команды из Хабаровска.

Ранее стало известно, что хабаровский клуб планирует назначить на должность главного тренера Алексея Заварухина . Он должен был сегодня прилететь на окончательные переговоры.

Тренер хотел получить контракт на полтора сезона и взять в штаб своих помощников. Но в «Амуре » не собирались расставаться с нынешними членами штаба Виталием Атюшовым, Виктором Костюченком и Олегом Филимоновым.

По информации телеканала, на данный момент переговоры не увенчались успехом, в «Амуре» решили оставить всех помощников в штабе.

Хабаровчане идут на последнем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков за 24 игры.