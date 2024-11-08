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  • Алексей Заварухин не договорился с «Амуром». Тренер хотел взять своих помощников, клуб решил оставить Атюшова, Костюченка и Филимонова («Матч ТВ»)
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Алексей Заварухин не договорился с «Амуром». Тренер хотел взять своих помощников, клуб решил оставить Атюшова, Костюченка и Филимонова («Матч ТВ»)

Алексей Заварухин не договорился о контракте с «Амуром».

Как сообщает «Матч ТВ», 44-летний специалист не договорился о соглашении, поэтому не стал главным тренером команды из Хабаровска.

Ранее стало известно, что хабаровский клуб планирует назначить на должность главного тренера Алексея Заварухина. Он должен был сегодня прилететь на окончательные переговоры.

Тренер хотел получить контракт на полтора сезона и взять в штаб своих помощников. Но в «Амуре» не собирались расставаться с нынешними членами штаба Виталием Атюшовым, Виктором Костюченком и Олегом Филимоновым.

По информации телеканала, на данный момент переговоры не увенчались успехом, в «Амуре» решили оставить всех помощников в штабе. 

Хабаровчане идут на последнем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков за 24 игры. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoВиталий Атюшов
logoВиктор Костюченок
logoАлексей Заварухин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
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