«Автомобилист» выиграл 5-й матч подряд в КХЛ

«Автомобилист» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина обыграла «Амур » (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Автомобилист » занимает второе место в Восточной конференции, набрав 32 очка после 23 игр.

В следующем матче, 11 ноября, команда встретится с «Адмиралом».