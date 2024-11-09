«Автомобилист» выиграл 5-й матч подряд в КХЛ
«Автомобилист» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина обыграла «Амур» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Автомобилист» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 32 очка после 23 игр.
В следующем матче, 11 ноября, команда встретится с «Адмиралом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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