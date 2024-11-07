Заварухин о 3:1 с «Барысом»: «Тяжелый матч. У нас было 84 попытки броска, количество перешло в качество. Здорово, что забили в 3-м периоде»
«Тяжелый матч, хороший соперник. Третью игру с «Барысом» играем и третий главный тренер у соперника, такое случается.
Надо отдать должное сопернику: хорошо оборонялся, хорошо блокировал. У нас было 84 попытки броска, что-то летело мимо, что-то во вратаря попало, но количество перешло в качество. Здорово, что забили голы в третьем периоде.
Возможно, сказалась шестидневная пауза, но надо дорабатывать в каждом моменте. Хорошо, что капитан повел команду за собой, забил гол.
Потеряли двух игроков сегодня, у Волка будет обследование. «Барыс» немного другим стал, молодые ребята, стараются играть в плотную оборону. Видим, что другой тренер – другая игра у команды, меньше исполнителей, больше командной игры», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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