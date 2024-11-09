Владимир Плющев: «Если Мичков не сменит свое эго и не пересмотрит отношение, ему будет сложно закрепиться в НХЛ»

Владимир Плющев высказался о ситуации Матвея Мичкова в «Филадельфии».

19-летний форвард «Флайерс» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

Плющев поделился мыслями о том, может ли Олег Знарок помочь Матвею Мичкову разобраться с проблемами в НХЛ .

«Я не думаю, что Знарка брали в «Филадельфию» именно под Мичкова. Просто «Флайерс», которые не слишком удачно выступают, нужен был человек, хорошо разбирающийся в хоккее. Плюс он должен помочь в просмотре кандидатов из Европы и из России в первую очередь.

Знарок, конечно, может провести с Мичковым беседу, но не уверен, что это сильно повлияет на него. Главный вопрос в том, что если Матвей сам не пересмотрит свое отношение и не сменит свое эго, ему будет сложно закрепиться в НХЛ.

Самое страшное заключается в другом – ему и в России будет сложно, если он не найдет себя за океаном», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.