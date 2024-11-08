Фетисов о Мичкове: «Знарок должен помочь Матвею, его для этого туда и брали. Но специфика НХЛ отличается от других лиг. Тебе могут дать второй шанс, но нянек там нет»
Вячеслав Фетисов считает, что Олег Знарок должен помочь Матвею Мичкову в НХЛ.
19-летний форвард «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.
«Олег Знарок и должен помочь Мичкову, его для этого туда и брали. Опыт тренерский у него есть, но специфика НХЛ отличается от других лиг. Там тебе могут дать второй шанс, но там нет нянек, я бы так сказал.
Думаю, что Олег Валерьевич вполне может что-то подсказать Матвею, но для этого ему нужно выкладываться на сто процентов и добиваться результата на льду», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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