Терещенко о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «В России были такие же проблемы. Это повод поменять свое отношение. Если он хочет быть хоккеистом высокого уровня, надо уметь играть и в атаке, и в обороне»
Алексей Терещенко высказался о пропуске Матвеем Мичковым матча НХЛ.
19-летний форвард «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.
«Мы не знаем всех нюансов вывода его из состава. Но в России у него, насколько понимаю, были такие же проблемы.
Думаю, что это повод немного поменять свое отношение. Если Матвей хочет быть игроком высокого уровня, ему надо уметь играть и в атаке, и в обороне. И играть правильно.
Хоккей – это игра на всех участках», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Ранее Матвей Мичков играл в системе СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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