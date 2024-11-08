Терещенко о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «В России были такие же проблемы. Это повод поменять свое отношение. Если он хочет быть хоккеистом высокого уровня, надо уметь играть и в атаке, и в обороне»

Алексей Терещенко высказался о пропуске Матвеем Мичковым матча НХЛ.

19-летний форвард «Филадельфии » остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

«Мы не знаем всех нюансов вывода его из состава. Но в России у него, насколько понимаю, были такие же проблемы.

Думаю, что это повод немного поменять свое отношение. Если Матвей хочет быть игроком высокого уровня, ему надо уметь играть и в атаке, и в обороне. И играть правильно.

Хоккей – это игра на всех участках», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Ранее Матвей Мичков играл в системе СКА.