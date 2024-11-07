Мичков пропустит матч против «Тампы» по решению Тортореллы

Матвей Мичков пропустит матч против «Тампы» по решению тренера «Флайерс».

Нападающий «Филадельфии » отметился передачей в игре с «Каролиной» (4:6) 6 ноября.

Всего на счету Матвея Мичкова 10 (4+6) очков в 13 матчах сезона.

«Это просто часть процесса. Когда дело касается молодых ребят, они могут смотреть матчи со стороны. Это попытка помочь», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.