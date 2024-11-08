Кудашов о 2:3 от «Лады»: «Плохое начало, когда «Динамо» включилось, стало уже поздно»
– Плохое начало, когда уже включились, стало уже поздно. Вот так, если в двух словах сказать.
– Ваш коллега сказал, что первую половину матча они доминировали, особенно после гола Шараканова, и вы сказали, что у «Динамо» было плохое начало. Все-таки с чем это было связано?
– Здесь можно только анализировать, потому что я могу сказать про физическое состояние, что мы играем третью игру подряд, что «Лада», по-моему, восемь дней отдыхала. Может быть такое, я не утверждаю.
Но второе – знаете, когда идет какая-то серия с набранными очками (у нас, кажется, какая-то такая серия была), все думают, что так и будет продолжаться, тем более у себя дома. Поэтому все вместе в совокупности дает такой результат.
– Понятно, что Шараканов забил шедевр, но он в целом проводит очень сильный сезон за «Ладу», играя там по 20 минут и в большинстве. Для вас это стало откровением, что защитник, которого вы отправили в аренду, получает такую роль в команде?
– Нет, мы знали, что так и будет. Ну, вернее, не знали, знать этого нельзя, но то, что потенциал у него большой, – это мы все знаем.
– У вас есть претензии к людям, которые упустили такой гол или это чисто исполнительское мастерство того, кто забил?
– Среагировать на такие движения очень сложно, но все равно можно прочитать эти моменты. Я сначала даже не понял, как она попала в ворота, поэтому не всегда получается сообразить, но все равно сейчас все чаще и чаще это стало получаться, поэтому надо реагировать.
– Вопрос по травмированным. Римашевский, Сизов – поедут ли они на этот выезд с командой?
– Да, поедут.
– Перед матчем вы сказали, что «Лада» – это команда, которая в основном играет от обороны или на контратаках, что если соперник позволит, то будет хорошо показывать себя и в атаке. Можно ли сказать, что «Динамо» сегодня это позволило?
– Ну, вы повторяете то, что я сказал, – все это было сегодня. Они играли, выбрасывали шайбу, бежали в контратаку – все настолько предсказуемо в нашей лиге, предсказуемы уже многие вещи, поэтому мы знаем друг друга.
Вопрос другой: как игроки к этому будут относиться и как выполнять, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
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