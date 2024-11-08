Шараканов о лакроссе в матче с «Динамо»: «Ни разу не пробовал забивать такие голы. Сам удивился! В «Ладе» их лучше всего делает Попугаев, я у него многому учусь»

Магомед Шараканов прокомментировал свой лакросс-гол в матче с «Динамо».

20-летний защитник «Лады» забросил шайбу на 23-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ против московского клуба (3:2).

Шараканов играет за команду из Тольятти на правах аренды из «Динамо ».

– Ни разу не пробовал забивать лакросс-голы. Все удивились моей шайбе, я и сам удивился! Решил попробовать – хорошо, что получилось.

В «Ладе» лакроссы лучше всего делает Попугаев, я у него многому учусь.

– Можно сказать, что для вас этот матч был особо принципиальным?

– Я по-особому настраиваюсь на матчи с «Динамо». Хочу ли доказать что-то тренерскому штабу? Хочу всем доказать, просто выхожу делать свою работу, – сказал защитник «Лады » Магомед Шараканов .