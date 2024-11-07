Фетисов об игре Овечкина: «Я говорил ему, что второго всегда жалеют, а первым стать – великое дело. Он молодец. Готовился к сезону»
Вячеслав Фетисов высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.
– Овечкин забивает в пятом матче подряд. С чем может быть связана такая феерическая игра?
– Я говорил Александру, что второго всегда жалеют, а первым стать – это великое дело. Он молодец. Готовился к сезону.
Был не совсем удачный старт, но судя по всему, поверил, что начнет забивать и теперь мы радуемся каждому голу.
– Такими темпами Александр однозначно догонит Грецтки в этом сезоне?
– Я надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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