Мостовой о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд. Думаю, помимо всех любителей хоккея у нас, в Америке и Канаде все только и говорят об этом, ждут этого»
Александр Мостовой высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Если в этом сезоне Овечкину покорится рекорд Гретцки, это будет фантастика. Если не в этом году, то в следующем он точно побьет рекорд. Я верю в то, что в конечном итоге он это сделает.
Я вижу, какие голы Овечкин забивает, и заметно, что он в хорошей физической форме. Видно, что он получает удовольствие от хоккея, у него горят глаза.
Главное, чтобы ничего плохого не произошло, а здоровье было в порядке. Я думаю, что помимо всех любителей хоккея у нас, в Америке и Канаде все только и говорят о рекорде Овечкина и ждут этого», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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