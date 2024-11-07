Мостовой о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд. Думаю, помимо всех любителей хоккея у нас, в Америке и Канаде все только и говорят об этом, ждут этого»

Александр Мостовой высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Если в этом сезоне Овечкину покорится рекорд Гретцки, это будет фантастика. Если не в этом году, то в следующем он точно побьет рекорд. Я верю в то, что в конечном итоге он это сделает.

Я вижу, какие голы Овечкин забивает, и заметно, что он в хорошей физической форме. Видно, что он получает удовольствие от хоккея, у него горят глаза.

Главное, чтобы ничего плохого не произошло, а здоровье было в порядке. Я думаю, что помимо всех любителей хоккея у нас, в Америке и Канаде все только и говорят о рекорде Овечкина и ждут этого», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.