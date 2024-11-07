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Протас об Овечкине: «Он отличный плеймейкер – 700 передач не возникают из ничего. С Александром приятно и весело играть»

Алексей Протас высказался об игре с Александром Овечкиным.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» победил «Нэшвилл». Овечкин отметился голом и результативной передачей на Протаса.

За карьеру российский форвард набрал 1566 (861+705) очков за 1438 игр в регулярках НХЛ.

«700 передач не возникают из ничего. Он отличный плеймейкер, универсальный хоккеист. С ним приятно и весело играть», – сказал нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас.

Овечкин о голевой серии: «Я получаю удовольствие. Когда выигрываешь, а у тебя есть возможности забить – играть всегда весело»

Гретцки о «Вашингтоне»: «Когда Овечкин повел за собой, молодые стали играть изо всех сил. Команда действует структурированно, умно и жестко. Они заслуживают нынешнего положения»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoАлексей Протас
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