Гретцки о «Вашингтоне»: «Когда Овечкин повел за собой, молодые стали играть изо всех сил. Команда действует структурированно, умно и жестко. Они заслуживают нынешнего положения»
«Кэпиталс» одержали девять побед в первых 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ и находятся на третьем месте в Восточной конференции.
«Они добавили немного энергии в клуб. Их вратарь был очень надежен, и Овечкин играет хорошо. Когда он повел команду за собой, молодые ребята подхватили порыв и стали играть изо всех сил.
Карбери проделал невероятную работу. Они играют структурированно, умно и жестко. «Вашингтон» заслуживает своего нынешнего положения. Они играют очень хорошо», – сказал Уэйн Гретцки.
Гретцки об Овечкине: «Вопрос не «побьет ли он рекорд», а «когда он его побьет». Это хорошо для хоккея – Александр столько лет остается классным игроком»
Овечкин о голевой серии: «Я получаю удовольствие. Когда выигрываешь, а у тебя есть возможности забить – играть всегда весело»
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