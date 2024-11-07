Гретцки о «Вашингтоне»: «Когда Овечкин повел за собой, молодые стали играть изо всех сил. Команда действует структурированно, умно и жестко. Они заслуживают нынешнего положения»

Уэйн Гретцки поделился мнением о старте сезона у «Вашингтона».

«Кэпиталс» одержали девять побед в первых 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ и находятся на третьем месте в Восточной конференции.

«Они добавили немного энергии в клуб. Их вратарь был очень надежен, и Овечкин играет хорошо. Когда он повел команду за собой, молодые ребята подхватили порыв и стали играть изо всех сил.

Карбери проделал невероятную работу. Они играют структурированно, умно и жестко. «Вашингтон » заслуживает своего нынешнего положения. Они играют очень хорошо», – сказал Уэйн Гретцки .

Гретцки об Овечкине: «Вопрос не «побьет ли он рекорд», а «когда он его побьет». Это хорошо для хоккея – Александр столько лет остается классным игроком»

Овечкин о голевой серии: «Я получаю удовольствие. Когда выигрываешь, а у тебя есть возможности забить – играть всегда весело»