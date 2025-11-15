Юрзинов об увольнении Буцаева из «Сибири»: «Его обвиняют чуть ли не во всех грехах, такова тренерская судьба. Корни идут от ранней отставки Епанчинцева, наверное»

Владимир Юрзинов об увольнении Буцаева: корни идут от отставки Епанчинцева.

Владимир Юрзинов высказался об увольнении Вячеслава Буцаева из «Сибири».

Клуб ‎уволил специалиста, возглавившего команду в октябре, после 11 поражений подряд. На данный момент «Сибирь » с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.

– Видел, что в интернете ушедшего в отставку тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева обвиняют чуть ли не во всех грехах. Что ж, такова тренерская судьба и специфика нашей профессии, возможно, самой трудной в хоккее. Здесь Вячеслав не первый и, к сожалению, не последний.

Я хорошо знаю Буцаева, как игрока держал в своих руках. Это крепкий спортсмен, профессионал, трудяга. Да, не получилось. Но это бывает в карьере каждого игрока и тренера.

– Его провал в «Сибири» – для вас сюрприз?

– Это очень специфическая ситуация – правильно войти в команду по ходу чемпионата. Плюс большие вопросы вызвала ранняя отставка Вадима Епанчинцева – вдумчивого, интересного специалиста, со своим тренерским лицом. Наверное, оттуда и идут корни.

Много раз говорил о том, что тренерская отставка в профессиональном клубе – это ЧП. И те руководители, которые решаются на такие шаги, берут на себя большую ответственность, – сказал бывший тренер сборной СССР.