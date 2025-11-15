Юрзинов об увольнении Буцаева из «Сибири»: «Его обвиняют чуть ли не во всех грехах, такова тренерская судьба. Корни идут от ранней отставки Епанчинцева, наверное»
Владимир Юрзинов высказался об увольнении Вячеслава Буцаева из «Сибири».
Клуб уволил специалиста, возглавившего команду в октябре, после 11 поражений подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.
– Видел, что в интернете ушедшего в отставку тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева обвиняют чуть ли не во всех грехах. Что ж, такова тренерская судьба и специфика нашей профессии, возможно, самой трудной в хоккее. Здесь Вячеслав не первый и, к сожалению, не последний.
Я хорошо знаю Буцаева, как игрока держал в своих руках. Это крепкий спортсмен, профессионал, трудяга. Да, не получилось. Но это бывает в карьере каждого игрока и тренера.
– Его провал в «Сибири» – для вас сюрприз?
– Это очень специфическая ситуация – правильно войти в команду по ходу чемпионата. Плюс большие вопросы вызвала ранняя отставка Вадима Епанчинцева – вдумчивого, интересного специалиста, со своим тренерским лицом. Наверное, оттуда и идут корни.
Много раз говорил о том, что тренерская отставка в профессиональном клубе – это ЧП. И те руководители, которые решаются на такие шаги, берут на себя большую ответственность, – сказал бывший тренер сборной СССР.