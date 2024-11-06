Алексей Терещенко: «С детским спортом надо жестко разбираться. Образования нет – если ребенок занимается хоккеем, не учится практически. Нужна системность»
Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
Драфт юниоров уже проводился в лиге с 2009 по 2016 год.
«Кто знает, как это получится. На данном этапе сложно комментировать, надо дождаться конкретных предложений.
Хочется понять, как это все отразится на спортивных школах, все-таки в НХЛ другая специфика воспитания игроков. Поэтому давайте подождем, что нам скажет рабочая группа.
Вообще с детским спортом, безусловно, надо разбираться, и достаточно жестко. Возникает масса вопросов по развитию детей, все должно быть сделано правильно.
Надо уделить внимание студенческому хоккею, чтобы ребята могли не только спортом заниматься, но и учиться. Образования-то нынче нет – если ребенок занимается хоккеем, то не учится практически.
Нужна системность, чтобы хоккеисты были востребованы и в спорте, и в жизни. Поскольку до профессиональных команд доходит около процента. Если поднять уровень детского хоккея, вся остальная система начнет подниматься», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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