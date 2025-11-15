Джек Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Форвард «Нью-Джерси» выбыл на неопределенный срок

Джек Хьюз порезал руку во время командного ужина.

24-летний нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз получил травму руки во время командного ужина в четверг – он поскользнулся и порезал руку в результате того, что несколько источников назвали «странным несчастным случаем».

«Нью-Джерси » подтвердил , что форвард получил травму и пройдет обследование. Точные сроки восстановления пока не определены.

Ожидается, что Хьюз не сыграет в матче против «Вашингтона» в ночь с субботы на воскресенье. В текущем сезоне Джек набрал 20 (10+10) очков при полезности «плюс 3» в 17 матчах.