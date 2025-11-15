Шефер – самый молодой автор гола в овертайме в истории регулярок НХЛ. Защитник «Айлендерс» (18 лет 70 дней) побил рекорд Кросби

Мэттью Шефер стал самым молодым автором гола в овертайме в истории регулярок НХЛ.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

На счету 18-летнего канадца стало 15 (7+8) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 22:37.

Шефер (18 лет 70 дней) стал самым молодым автором гола в овертайме в истории регулярок НХЛ, побив рекорд Сидни Кросби (2005, «Питтсбург », 18 лет 101 день).

Отметим, что самым молодым автором гола в овертайме матча плей-офф является Дон Гэллинджер (1943, «Бостон», 17 лет 339 дней). Этот рекорд в данный момент не может быть побит, так как по текущим правилам игроки не могут дебютировать в лиге до 18-летия.