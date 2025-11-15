  • Спортс
  • Зеграс набрал 2+1 в матче с «Сент-Луисом» и забил победный буллит в серии. В овертайме форвард «Филадельфии» не реализовал штрафной бросок
Тревор Зеграс набрал 2+1 в матче с «Сент-Луисом» и забил победный буллит в серии.

Форвард «Филадельфии» Тревор Зеграс принес команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (6:5 Б).

24-летний американец набрал 3 (2+1) очка в матче и забил победный буллит в серии, став второй звездой встречи (первой звездой назвали форварда «Флайерс» Оуэна Типпета с 1+3). 

При этом в овертайме Зеграс не сумел реализовать штрафной бросок, назначенный после нарушения правил со стороны Павла Бучневича. 

В текущем сезоне Тревор набрал 19 (6+13) очков в 17 играх при нейтральной полезности. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
