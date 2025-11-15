18-летний Шефер забросил 7-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Ютой». Он стал лидером по голам среди защитников в сезоне НХЛ, обогнав Макара
18-летний Мэттью Шефер забросил 7-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Ютой».
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.
На счету 18-летнего канадца стало 15 (7+8) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 22:37.
Шефер стал единоличным лидером по голам среди защитников в текущем сезоне лиги, обогнав Кэйла Макара из «Колорадо» (6 шайб в 18 играх).
Кроме того, первый номер драфта-2025 лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая форварда «Монреаля» Ивана Демидова (4+9 в 17 играх) на 2 балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
