  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 18-летний Шефер забросил 7-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Ютой». Он стал лидером по голам среди защитников в сезоне НХЛ, обогнав Макара
Видео
15

18-летний Шефер забросил 7-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Ютой». Он стал лидером по голам среди защитников в сезоне НХЛ, обогнав Макара

18-летний Мэттью Шефер забросил 7-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Ютой».

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой. 

На счету 18-летнего канадца стало 15 (7+8) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 22:37. 

Шефер стал единоличным лидером по голам среди защитников в текущем сезоне лиги, обогнав Кэйла Макара из «Колорадо» (6 шайб в 18 играх). 

Кроме того, первый номер драфта-2025 лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая форварда «Монреаля» Ивана Демидова (4+9 в 17 играх) на 2 балла. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКолорадо
logoНХЛ
logoИван Демидов
logoКэйл Макар
logoМонреаль
logoАйлендерс
logoМэттью Шефер
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шефер набрал 1+1 в матче против «Вегаса» и возглавил гонку бомбардиров среди новичков. У 18-летнего защитника 14 очков в 17 играх против 13 у Демидова
вчера, 05:58Видео
Шефер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN, Демидов и Финни – в топ-3
4 ноября, 20:19
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» принимает «Барыс», «Сибирь» уступила «Динамо», «Сочи» победил «Шанхай»
сегодня, 15:01Live
Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем в Ярославле. Она возобновилась перед 3-м периодом
29 минут назад
Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездную серию матчей против СКА, «Трактора» и «Автомобилиста»
33 минуты назад
Вратарь «Сочи» Щетилин лишился зуба, отражая бросок в матче с «Шанхаем». Алексей доиграл встречу до конца
сегодня, 15:08Фото
Гендиректор ФХР о Кубке Первого канала: «Был контакт со Словакией, еще несколько вариантов. Мы плохо сработали – они не приехали»
сегодня, 14:58
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Флорида» примет «Тампу», «Миннесота» против «Анахайма», «Монреаль» встретится с «Бостоном»
сегодня, 14:56
Кудашов о 3:2 с «Сибирью»: «Всегда сложно обыграть команду, у которой поменялся тренер. «Динамо» это сделало, и слава богу»
сегодня, 14:42
«Сочи» дома победил «Шанхай» – 4:2. Китайский клуб проиграл 9 из 11 последних матчей
сегодня, 14:30
Форвард «Колорадо» Бардаков: «Центр Денвера – смесь Балашихи и Подольска, а рядом будто Северск. Есть несколько высоток, но в основном это домики, за ними – простор»
сегодня, 13:31
Экс-форвард «Торонто» Болланд: «Пока я жив, хочу увидеть победу «Лифс» в Кубке Стэнли. Времени еще много, но будет тяжело – сейчас они не на уровне плей-офф»
сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о Радулове в составе «России 25»: «Хороший выбор, он будет вожаком, капитаном. Пусть другое поколение смотрит, как он тренируется»
4 минуты назад
Готовец из «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил Кудашов: «Ищет пожарная, ищет милиция, ищут в нашей столице. Конечно, ищем замену, скажите только где»
19 минут назад
У Лоуренса 3+1 в дебютной игре за ЦСК ВВС в ВХЛ – против СКА-ВМФ
42 минуты назад
Фаулер набрал 500-е очко в регулярках НХЛ. Игрок «Сент-Луиса» – 12-й среди действующих защитников по баллам за карьеру
сегодня, 14:15
Тренер «Сибири» Люзенков о 2:3 с «Динамо»: «Сами себе в ногу выстрелили, удаляясь против хорошей команды. Вышли с хорошим настроем, первые смены действовали прилично»
сегодня, 14:02
Костин о Хартли в «Авангарде»: «Слегка маразматиком его считал, не понимал акцента на деталях. Мне было 20 лет, хотелось просто побегать с шайбочкой»
сегодня, 13:50
Сузуки о 0:7 с «Далласом»: «Монреаль» сбавил обороты и ослабил хватку. Нужно навести порядок и вернуться к основам»
сегодня, 12:46
Сергей Андронов: «Не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Ларионова. Надо смотреть вкупе, что у них происходит»
сегодня, 11:31
Широков – на тренерской скамье «Сибири» в игре с «Динамо». 39-летний форвард пропускает матч из-за травмы
сегодня, 11:17
Защитник «Шанхая» Харпур о Петербурге: «Потрясающая архитектура, удивительные по красоте здания. Вечером красиво освещаются мосты»
сегодня, 10:29