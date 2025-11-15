  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ахо забил 17-й гол в овертайме в регулярках НХЛ. По их числу форвард «Каролины» делит 7-е место в истории лиги с Ковальчуком и Шайфли
Ахо забил 17-й гол в овертайме в регулярках НХЛ. По их числу форвард «Каролины» делит 7-е место в истории лиги с Ковальчуком и Шайфли

Себастьян Ахо забил 17-й гол в овертайме в рамках регулярок НХЛ.

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ). 

В текущем сезоне на счету 28-летнего финна 18 (7+11) очков в 17 играх при полезности «+5». 

Гол в овертайме (в регулярках) стал для Ахо 17-м за карьеру в лиге. По их числу он делит 7-е место в истории с Ильей Ковальчуком и Марком Шайфли («Виннипег»). 

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 27), Сидни Кросби («Питтсбург», 24), Брэд Маршанд («Флорида», 21), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 19), Джон Таварес («Торонто», 19) и Яромир Ягр (19). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
