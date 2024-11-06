Торопченко о 1-й шайбе в сезоне: «Наконец-то. Голы придут, если ты делаешь правильные вещи. Нужно просто усердно играть и быть терпеливым»

Алексей Торопченко высказался о своем первом голе в сезоне-2024/25.

Нападающий «Сент-Луиса» отличился в матче против «Тампы » (3:2).

«Наконец-то. Нужно просто быть в правильном месте, и голы придут, если ты делаешь правильные вещи.

Нужно просто усердно играть и быть терпеливым», – сказал нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко .

Торопченко забил первый гол в сезоне НХЛ – «Тампе». Форвард «Сент-Луиса» набрал 2 очка в 11 матчах