Торопченко о 1-й шайбе в сезоне: «Наконец-то. Голы придут, если ты делаешь правильные вещи. Нужно просто усердно играть и быть терпеливым»
Алексей Торопченко высказался о своем первом голе в сезоне-2024/25.
Нападающий «Сент-Луиса» отличился в матче против «Тампы» (3:2).
«Наконец-то. Нужно просто быть в правильном месте, и голы придут, если ты делаешь правильные вещи.
Нужно просто усердно играть и быть терпеливым», – сказал нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко.
Торопченко забил первый гол в сезоне НХЛ – «Тампе». Форвард «Сент-Луиса» набрал 2 очка в 11 матчах
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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