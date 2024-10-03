Русские в НХЛ-2024/25: чего ждать от Панарина, Кучерова и Бобровского

Большой гид по всем нашим.

Новый сезон НХЛ стартует вечером 4 октября. Самое время задать главный вопрос: чего ждать от российских игроков?

«Анахайм»

з. Павел Минтюков, 20 лет

Молодой защитник «Анахайма» – среди ярчайших открытий прошлой регулярки. Минтюков стартовал настолько мощно, что в североамериканской прессе в какой-то момент даже засомневались: вручать «Колдер Трофи» ему или Коннору Бедарду. Со временем запал Павла поугас, но место во второй паре он сохранил и накопил 28 (4+24) очков.

«Думаю, он будет ключевым игроком «Анахайма», – хвалил россиянина его бывший партнер Максим Комтуа в интервью ТАСС. – В первом сезоне он выглядел так уверенно и солидно, как будто играл в НХЛ уже пять лет. Безусловно, это игрок для большинства уровня НХЛ, у него отличное катание, хороший бросок, и он может отдать очень тонкий пас».

«Бостон»

з. Никита Задоров, 29 лет

Огромный защитник вернулся в США после четырехлетнего турне по Канаде. Задоров блеснул в плей-офф – выбил 8 (4+4) очков в 13 матчах, причем пару шайб забросил в нехарактерном стиле – в дерзких индивидуальных проходах через три зоны.

Эти достижения сделали Никиту ценным лотом на рынке свободных агентов: не удовлетворившись предложением «Ванкувера», он отправился в «Бостон», где получил роскошный пятилетний контракт на $30 млн.

«Вашингтон»

з. Александр Алексеев, 24 года

н. Иван Мирошниченко, 20 лет

н. Александр Овечкин, 39 лет

«Кэпиталс» уже не настолько российская команда, какой была совсем недавно. Количество и значимость наших парней для «Вашингтона» снизились, но Александр Овечкин по-прежнему не одинок.

Защитник Александр Алексеев в прошлом сезоне установил личный рекорд (39 матчей в регулярке) и дебютировал в плей-офф НХЛ. Однако его статус в команде неопределенный: три месяца Алексеев только тренировался – с ноября по январь пропустил 24 матча подряд. При этом размышления о возвращении домой он отвергает: «У меня мечта – играть в НХЛ, и я буду работать только в этом направлении. Ни о каком отъезде не думаю».

На Ивана Мирошниченко в столице США по-прежнему смотрят как на потенциального франчайз-игрока. Местные журналисты отмечают, что форвард возмужал и теперь выглядит мощнее себя прежнего. Но место в основе «Вашингтона» это не гарантирует. Логично предположить, что после ударного плей-офф АХЛ (7 голов и 12 очков в 20 матчах) Иван получит больше игрового времени. Сколько именно – зависит от турнирного положения «Кэпиталс».

Прогресс Мирошниченко – пока еще внутреннее дело «Вашингтона». Зато любые вопросы, связанные с Овечкиным, терзают всю лигу. Александру осталось 42 гола, чтобы превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Ровно столько Ови выбил в позапрошлом сезоне. Нападающий признает : «С каждым годом забивать все сложнее». На этом фоне главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери экспериментирует – в выставочных матчах пробовал Овечкина на правом фланге.

«Вегас»

в. Илья Самсонов, 27 лет

н. Павел Дорофеев, 23 года

н. Иван Барбашев, 28 лет

н. Григорий Денисенко, 24 года

После сомнительных сезонов в «Вашингтоне» и «Торонто» Илья Самсонов получил шанс перезагрузить карьеру в «Вегасе». Очевидно, вратарь займет позицию бэкапа, хотя и за второй номер нужно побороться – помимо Эдина Хилла у «Голден Найтс» есть Акира Шмид. Не исключено, что еще задолго до дедлайна Илья снова поменяет место работы.

За три года в «Вегасе» Дорофеев прочно пустил корни в основе. В прошлом сезоне он набрал 24 (13+11) очка – превосходно для 13 минут в среднем на льду. Руководители оценили старания по достоинству – дали односторонний контракт на два года с кэпхитом $1,8 млн.

А вот Григорию Денисенко еще только предстоит заслужить такие условия. В прошлом году его почти не привлекали к основе «Вегаса» – всего 6 матчей и ровно ноль очков. Как выходить из этого положения – решительно непонятно. В клубе тоже не знают – отправили игрока на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Пока Денисенко будет играть в АХЛ.

Позициям Ивана Барбашева ничего не угрожает – после победного плей-офф он как минимум не стал слабее: 45 очков в регулярке – крепкий показатель для двустороннего игрока и второй в его карьере. Но в новом сезоне рядом с Барбашевым не будет одного из прежних партнеров – Джонатана Маршессо. Кто займет его место и как это скажется на Иване?

«Виннипег»

н. Владислав Наместников, 31 год

За 6 лет после ухода из «Тампы» нападающий побывал в четырех клубах – и только в пятом обрел себя. В «Виннипеге» Наместников набрал 37 (11+26) очков – больше в карьере было лишь однажды, как раз в сезоне-2017/18. Разовый всплеск это или тенденция – узнаем скоро.

«Даллас»

з. Илья Любушкин, 30 лет

н. Евгений Дадонов, 35 лет

Так же размеренно раскрывается Евгений Дадонов – к 35 годам он остался в роли джокера для своей команды. Нападающий легко приживается к разным партнерам, может быть незаметен большую часть игры, но решить момент в секунду, когда надеяться больше не на кого. После сезона соглашение Евгения с «Далласом» истекает – есть смысл показать себя с лучшей стороны.

Любушкин перешел в «Даллас» из «Торонто». В интервью Илья говорил, что знает, как его будут использовать в новой команде и готов к этой роли. $3,25 млн на 3 года – хороший контракт для защитника-домоседа, к тому же «Старс» – один из явных контендеров. Выше второй пары Любушкин вряд ли вырастет, но в силовой борьбе и меньшинстве его надежность и самоотверженность будут незаменимы.

«Детройт»

н. Владимир Тарасенко, 32 года

После ухода из «Сент-Луиса» Тарасенко активно исследует географию НХЛ: он уже побывал в «Рейнджерс», «Оттаве», «Флориде», а теперь обживается в «Детройте». Самый известный партнер Владимира в «Ред Уингс» – Патрик Кэйн, и крайне любопытно увидеть их в одной тройке.

Летом Тарасенко выиграл Кубок Стэнли и подписал отличный двухлетний контракт с кэпхитом $4,75 – о таком финише карьеры многие только мечтают. Но в июле у Владимира умер отец, и пока непонятно, как сильно трагедия скажется на игре нападающего.

«Калгари»

з. Даниил Мироманов, 27 лет

н. Андрей Кузьменко, 28 лет

Кузьменко не сработался с тренерским штабом «Ванкувера» и незадолго до дедлайна уехал в другой канадский город. Там нападающему предоставили полную свободу творчества, но это только потому, что «Калгари» уже потерял шансы на плей-офф. В новом сезоне, когда «Флэймс» снова начнут считать очки, требования к Андрею могут ужесточить. Дополнительных стимулов ему не нужно – заканчивается контракт, и показать товар лицом просто необходимо.

Мироманову не повезло с системой – в «Вегасе» ему не доверяли, хотя особых поводов сомневаться в себе игрок не давал. Крупный защитник с атакующими задатками перешел в «Калгари» по ходу сезона – и его жизнь засверкала новыми красками. Мироманов провел 20 матчей – почти столько же, сколько за три года в «Голден Найтс». Айстайм Даниила взлетел до 21 минуты – и он ответил взаимностью: набрал 7 (3+4) очков. Осталось мало сомнений в том, что этой осенью защитник наконец станет полноправным игроком НХЛ.

«Каролина»

в. Петр Кочетков, 25 лет

з. Дмитрий Орлов, 33 года

н. Андрей Свечников, 24 года

Петру Кочеткову пора забирать ворота в «Каролине» – до этого момента мешало недоверие тренеров, которые самые ответственные матчи в плей-офф отдавали 34-летнему Фредерику Андерсену. Датчанин допустил несколько грубых ошибок в серии с «Рейнджерс» – и «Каролина» вылетела уже во втором раунде. Кочетков – один из самых интересных и играющих голкиперов лиги: задорный, самоотверженный, готовый в случае чего и подраться. Род Бринд’Амор, мы должны видеть его чаще!

Не хватает игрового времени и Дмитрию Орлову. Защитника с самым большим контрактом в «Каролине» почти не использовали в большинстве, а нередко еще и в третью пару опускали. В среднем Орлов проводил за «Харрикейнс» по 17 минут за матч – на 5-6 минут меньше, чем в праймовые сезоны за «Вашингтон». Но на статистике это почти не сказалось – 26 очков при рекорде в 35.

Роботизированная система Бринд’Амора вообще не способствует индивидуальному прогрессу игроков. Андрей Свечников стоит на отметке около 50 очков уже две регулярки – и вряд ли в этот раз выбьет столько, сколько соответствует его таланту.

«Коламбус»

в. Даниил Тарасов, 25 лет

з. Иван Проворов, 27 лет

н. Егор Чинахов, 23 года

н. Кирилл Марченко, 24 года

н. Дмитрий Воронков, 24 года

«Блю Джекетс» – самая русская и едва ли не самая безнадежная команда лиги: нет ни результатов, ни плана, а после трагического ухода Джонни Годро всем в клубе придется еще сложнее, чем прежде.

Возможно, российские нападающие получат чуть больше игрового времени. Лидером в этой тройке представляется Кирилл Марченко: нападающий набрал 42 очка и выторговал контракт с кэпхитом $3,85 млн – теперь и спрос с него будет выше.

Воронков пережил адаптационный сезон в Америке, по ходу которого неоднократно порывался купить билет и вернуться в Казань. Дмитрий проявил волю и остался – хорошая предпосылка к тому, чтобы добавить в новом сезоне.

Чинахова в прошлой регулярке мучили травмы, поэтому в полной мере он так и не раскрылся. «Блю Джекетс» осторожно ждут положительной динамики – подписали игрока на два года и $4,2 млн. Основное оружие Егора – это, как и прежде, убийственно точный и сильный бросок. В прошлом сезоне он забил 16 голов при 15 минутах на льду в среднем. Теперь решены проблемы со здоровьем – ждем 30+ шайб?

Самый опытный россиянин в «Коламбусе» – защитник. Иван Проворов играет в первой паре, набрал 32 (5+27) очка, но до звезды лиги все же не дотягивает. В ближайший год вряд ли что-то принципиально изменится.

У Даниила Тарасова контрактный сезон, и наверняка в «Коламбусе» захотят испытать его по максимуму. Со временем айстайм вратаря увеличивается: 4 матча в дебютном сезоне, 17 – во втором, 24 – в прошлом. Сейчас Тарасов может претендовать и на 30+ игр, хотя есть ощущение, что быть первым номером в «Блю Джекетс» ему тоже по силам.

«Колорадо»

в. Александр Георгиев, 28 лет

н. Валерий Ничушкин, 29 лет

н. Николай Коваленко, 24 года

Вратарь «Эвеланш» пока не стал по-настоящему уверенным в себе первым номером топ-команды НХЛ. Головокружительные сэйвы он часто чередует с грандиозными провалами – и это большая проблема для «Колорадо», ведь веры в других голкиперов еще меньше.

Другой российский игрок, не внушающий особого доверия – Валерий Ничушкин. Два предыдущих плей-офф он завершил досрочно, а во второй раз и вовсе был отстранен от игр из-за нарушения условий в программе помощи. Генменеджер «Колорадо» Джо Сакик ждет возвращения форварда к ноябрю. Но главный вопрос не «когда», а «надолго ли».

Коваленко-младший дебютировал в НХЛ в концовке прошлого сезона – сыграл два матча плей-офф. Летом тренеры отмечали его страсть до игры и готовность бороться с кем угодно и когда угодно. Но при невыдающихся габаритах (рост 179 см) одного желания мало.

«Лос-Анджелес»

з. Владислав Гавриков, 28 лет

Пожалуй, самый надежный и физически сильный российский защитник начинает второй полноценный сезон в «Лос-Анджелесе». Там Владислава ценят – он получает больше 20 минут в среднем за матч. Показатель увеличится после травмы Дрю Даути (перелом лодыжки) – может, Гаврикова попробуют и в большинстве?

«Миннесота»

н. Кирилл Капризов, 27 лет

н. Максим Хуснутдинов, 22 года

н. Яков Тренин, 27 лет

В предыдущем сезоне Капризов долго разгонялся, но в конце его было не остановить. Итог – 96 (46+50) очков. Если форвард проведет регулярку ровнее, то может претендовать на звание лучшего российского бомбардира – судя по коэффициентам, многие букмекеры считают, что именно так и случится.

Марат Хуснутдинов пополнил состав «Уайлд» в марте, как только освободился из «Сочи». За 16 матчей форвард сжег первый год по контракту новичка и освоился в новом клубе. Марату давали возможности в разных ситуациях – даже в топ-6 и большинстве. Но не сказать, что он убедил окружающих в собственном классе – только 1+3.

А вот к Тренину вопросов нет. Нападающий сменил «Колорадо» на «Миннесоту» и с учетом специфического стиля игры вряд ли потребует длительного времени на адаптацию. Яков – силовой форвард и мало зависит от партнеров. Вряд ли он поднимется выше третьего звена, но и оттуда способен забивать.

«Нью-Йорк Айлендерс»

в. Илья Сорокин, 29 лет

в. Семен Варламов, 36 лет

з. Александр Романов, 24 года

н. Максим Цыплаков, 26 лет

Похоже, в новый сезон «Айлс» войдут без Ильи Сорокина – голкипер восстанавливается после операции на спине, точная дата которой неизвестна. Проблемы со здоровьем или другие обстоятельства тому виной, но в прошлом сезоне Сорокин был бледной тенью самого себя. Вратарь отразил 90,9% – худший показатель за четыре регулярки, а в плей-офф проиграл конкуренцию Семену Варламову.

Варламов – один из самых сильных бэкапов лиги: отрабатывает скромный контракт до последнего цента, но его норма – 30-35 матчей за сезон. Если перегрузить – эффективность под вопросом.

Романов переосмыслил начало карьеры в НХЛ и в «Айлендерс» уже дорос до первой пары. Александр набрал 22 очка и закончил регулярку с «+22», а ведь в плей-офф его команда попала с трудом и быстро развалилась.

Максим Цыплаков – начинающий энхаэловец. Форвард резко спрогрессировал в прошлом сезоне, но «Спартак» воспользовался его статусом ограниченно свободного агента и предложил мизерный контракт. В итоге Максим улетел на 7,5 тысяч километров от Москвы. Цыплаков долго выбирал клуб и сделал ставку на систему, где у него больше шансов закрепиться в основе. По выставочным матчам нападающий оставил противоречивое впечатление: с одной стороны, стабильно выигрывал единоборства и сделал пару ассистов; с другой – не избежал голевых ошибок.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

в. Игорь Шестеркин, 29 лет

н. Артемий Панарин, 32 года

Если отбросить детали, то русские в «Рейнджерс» выглядят так же, как в «Тампе»: топ-вратарь в идеальном возрасте плюс техничный интеллектуал-распасовщик.

Самое важное отличие – Кубок Стэнли: у Шестеркина и Панарина его нет. И шансы «Рейнджерс» тают с каждым годом: Игорь тянет с подписанием нового контракта, который истекает после этого сезона; лучшее время других лидеров тоже уходит. Панарин установил три личных рекорда в регулярке-2023/24: по голам (49), передачам (71) и очкам (120). Запрыгнуть на эту же высоту будет сложно, но, возможно, Артемий иначе перераспределит ресурсы – в плей-офф он выступил совсем не так удачно.

«Оттава»

з. Артем Зуб, 28 лет

Один из самых неприметных россиян в НХЛ продолжает цементировать оборону «Оттавы». Мы редко говорим о Зубе, но для защитника-домоседа это скорее плюс, чем минус. Средний айстайм Артема в прошлой регулярке – 21:01, а еще – 20 передач и «+5», что очень неплохо для игрока не самого преуспевающего клуба НХЛ.

«Питтсбург»

н. Евгений Малкин, 38 лет

«Питтсбург» завис в не самом благоприятном положении, и даже лидеры команды это понимают. Евгений Малкин реалистично оценивает перспективы нынешнего состава: «Моя цель на сезон – помочь команде выйти в плей-офф».

Сам Малкин в неплохой форме, несмотря на возраст – сыграл все 82 матча в прошлом сезоне и набрал 67 (27+40) очков. Нападающий готовится праздновать большой юбилей – 500 голов в регулярных чемпионатах (сейчас 498). Среди российских игроков НХЛ этой отметки достиг только Александр Овечкин, а всего в истории лиги более полутысячи шайб забросили 46 человек.

«Сан-Хосе»

в. Ярослав Аскаров, 22 года

з. Шакир Мухамадуллин, 23 года

н. Клим Костин: 25 лет

Ярослав Аскаров наконец освободился из «Нэшвилла», и теперь его шансы закрепиться в НХЛ увеличились. «Сан-Хосе» в активном поиске себя и открыт к экспериментам. Вратарская линия – одна из проблем: ни Витек Ванечек, ни Маккензи Блэквуд не отличаются надежностью.

Мухамадуллин пропустил старт тренировочного лагеря из-за травмы – едва ли это скажется на его перспективах. Шакир добавил в физике, а с катанием и умением двигать шайбу у него и так не было проблем. Защитник должен закрепиться в основе – когда, если не сейчас.

По ходу прошлого сезона Костин перебрался из «Детройта» в «Сан-Хосе». Его игровое время резко подскочило – с 8 до 15 минут в среднем за матч. Клим неплохо этим воспользовался – выбил 10 (5+5) очков в 19 играх. Но ему по-прежнему не хватает запаса прочности и разнообразия навыков, чтобы быть спокойным за свое место в лиге.

«Сент-Луис»

н. Павел Бучневич, 29 лет

н. Алексей Торопченко, 25 лет

В июле Бучневич подписал контракт всей карьеры – на 6 лет и $48 млн. Этой сделкой «Сент-Луис» погасил слухи об обмене форварда, которые не утихали в прошлом сезоне. Кажется, учитывая верность эмблеме и статистику, Павел заслужил даже больше – последние четыре года он почти соответствует гроссмейстерскому графику: 1 игра – 1 очко.

Торопченко в чем-то похож на более продвинутого одноклубника – набирает силу очень постепенно, но неуклонно. Каждый следующий сезон Алексей проводит сильнее предыдущего – в прошлой регулярке у него 21 (14+7) очко при 12,5 минутах на площадке.

«Тампа-Бэй»

в. Андрей Василевский, 30 лет

н. Никита Кучеров, 31 год

После ухода Михаила Сергачева в «Тампе» остались исключительно суперзвездные россияне. Никита Кучеров, лучший бомбардир прошлого сезона со 144 очками, получил нового партнера – место Стивена Стэмкоса занял Джейк Генцел. Очевидно, результативность Кучерова будет во многом зависеть и от американца.

Андрей Василевский долго восстанавливался после травмы спины и в первой половине регулярки-23/24 был сам не свой. Со временем голкипер подтянулся к прежнему уровню, а в плей-офф и вовсе был лучшим игроком «Лайтнинг». Насколько Василевский здоров и бодр – возможно, ключевой вопрос для «Тампы».

«Филадельфия»

в. Иван Федотов, 26 лет

з. Егор Замула, 24 года

н. Матвей Мичков, 19 лет

Через год после драфта до Северной Америки доехал наш некстван – Матвей Мичков. В соцсетях следят за каждым его шагом на льду, и не зря: в выставочных матчах нападающий выходил во втором звене, исправно набирал очки и вообще был максимально заметен, хотя и не всегда с положительной стороны – например, часто проигрывал борьбу и недорабатывал в защите. Что будет, когда начнется сезон? Матвей известен нелегким характером, так еще и попал в руки к авторитарному Джону Торторелле – как бы игрок с тренером не законфликтовали.

Ивану Федотову предстоит первый полноценный сезон в НХЛ – и здесь вообще ничего не спрогнозируешь. Год назад вратарь ниже среднего играл за ЦСКА, а после вылета из плей-офф отправился в Филадельфию, где неплохо провел три матча. Позиция первого номера во «Флайерс» вакантна: партнер-соперник Ивана – нестабильный швед Самуэль Эрссон.

Защитник третьей пары Замула сыграл в прошлом сезоне на полсотни матчей больше, чем в позапрошлом. Егор научился пользоваться габаритами (рост 191 см) и не только обороняется, но и с охотой идет вперед – набрал 21 (5+16) очко.

«Флорида»

в. Сергей Бобровский, 36 лет

з. Дмитрий Куликов, 33 года

«Пантерс» пережили два финала подряд, и усталость чувствуется даже в голосах тренеров – что говорить о возрастных игроках. Сергей Бобровский выдал плей-офф жизни и взял Кубок Стэнли – невозможно предсказать, насколько он готов к защите титула. А кроме того, «Пантерс» значительно изменились, так что еще одна задача Бобровского – найти общий язык с новой обороной.

Предположение: в такой ситуации чуть вырастут акции Куликова – защитник хорошо знаком с системой Пола Мориса, закончил прошлую регулярку с «+16» и идеально отработал по заданию в плей-офф.

«Чикаго»

н. Илья Михеев, 29 лет

Российским нападающим были недовольны в «Кэнакс». После сносной регулярки (31 очко) Илья Михеев растворился в плей-офф – 0 очков за 11 игр при кэпхите $4,75 млн. Союз с молодой командой, всерьез не претендующей на плей-офф, может раскрепостить игрока. Но не исключено, что лучшие годы Ильи в лиге уже позади – вместе с той суперскоростью, которая раньше позволяла ему обгонять даже Макдэвида.

«Эдмонтон»

н. Василий Подколзин, 23 года

10-й номер драфта-2019 так и не закрепился в клубе, который его выбрал. Незадолго до обмена Подколзин был настроен оптимистично в интервью «Известиям»: «Может быть, я не очень хорошо себя показал. Да и смены тренеров могли повлиять. У меня три года в «Ванкувере» – и три разных тренера. Я немножко попал на момент перестройки, и хорошо, что мне удалось там остаться. Думаю, теперь все будет лучше. [Руководство и тренеры] говорят: «У тебя будет шанс, мы в тебя верим». И я надеюсь, что все будет хорошо».

Вскоре после этого высказывания Василия обменяли в «Эдмонтон». Его перспективы в новой команде туманны – конкуренция за нижние звенья там явно не ниже, чем в «Кэнакс». С другой стороны, молодой тренер Крис Кноблаух показал себя отличным стратегом и психологом – вдруг у него и на Подколзина есть план.

«Юта»

з. Михаил Сергачев, 26 лет

Двукратный обладатель Кубка Стэнли пострадал от перестройки в «Тампе» – клуб скинул его жирный контракт (8 лет/$8,5 млн) новичку лиги. Сергачев быстро включился в жизнь «Юты» – через неделю после обмена прилетел в Солт-Лейк-Сити, посмотрел на двусторонку молодых игроков и изучил местную арену. В клубе видят Сергачева ведущим защитником, но, похоже, не все зависит от него – в прошлом сезоне Михаил получил две травмы. Особенно тяжелым получилось февральское повреждение – перелом большеберцовой и малоберцовой костей.

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Фото: East News /AP Photo/Manuel Balce Ceneta, AP Photo/Jeff Dean, AP Photo/Jeff Roberson, AP Photo/Peter K. Afriyie, AP Photo/Carlos Osorio, AP Photo/Lindsey Wasson, AP Photo/Jeff Roberson, AP Photo/Tony Gutierrez, Larry MacDougal via AP, mpi04/MediaPunch, AP Photo/Spenser Heaps, Gino Donato/The Canadian Press via AP, AP Photo/Michael Laughlin, AP Photo/Chris O’Meara, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Julia Nikhinson, AP Photo/Matt Slocum