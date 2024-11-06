Торопченко забил первый гол в сезоне НХЛ – «Тампе». Форвард «Сент-Луиса» набрал 2 очка в 11 матчах

Алексей Торопченко забил первый гол в сезоне НХЛ.

«Сент-Луис » обыграл «Тампу » (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Российский форвард отметился заброшенной шайбой во втором периоде игры.

Алексей Торопченко также нанес три броска по воротам и провел на льду 16:44.

В нынешнем сезоне хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 11 матчах чемпионата.