Торопченко сцепился с Гурде в матче «Сент-Луиса» и «Сиэтла». Игроки получили по 5 минут штрафа за драку

Алексей Торопченко был удален за драку в матче НХЛ.

«Сент-Луис » обыграл «Сиэтл » (3:2) в первом матче сезона.

Во втором периоде между игроками команд возникла потасовка.

Нападающий «Блюз» Алексей Торопченко сцепился с форвардом «Кракена» Янни Гурде . По итогам эпизода они получили по 5 минут штрафа за драку.

Нэтан Уокер и Винс Данн были наказаны 2-минутными штрафами за грубость.