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Торопченко сцепился с Гурде в матче «Сент-Луиса» и «Сиэтла». Игроки получили по 5 минут штрафа за драку

Алексей Торопченко был удален за драку в матче НХЛ.

«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл» (3:2) в первом матче сезона.

Во втором периоде между игроками команд возникла потасовка. 

Нападающий «Блюз» Алексей Торопченко сцепился с форвардом «Кракена» Янни Гурде. По итогам эпизода они получили по 5 минут штрафа за драку.

Нэтан Уокер и Винс Данн были наказаны 2-минутными штрафами за грубость.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoЯнни Гурде
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