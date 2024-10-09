Торопченко сцепился с Гурде в матче «Сент-Луиса» и «Сиэтла». Игроки получили по 5 минут штрафа за драку
Алексей Торопченко был удален за драку в матче НХЛ.
«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл» (3:2) в первом матче сезона.
Во втором периоде между игроками команд возникла потасовка.
Нападающий «Блюз» Алексей Торопченко сцепился с форвардом «Кракена» Янни Гурде. По итогам эпизода они получили по 5 минут штрафа за драку.
Нэтан Уокер и Винс Данн были наказаны 2-минутными штрафами за грубость.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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