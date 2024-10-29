Торопченко и «Сент-Луис» продлили контракт на год и 1,7 млн долларов

Алексей Торопченко продлил контракт с «Сент-Луисом».

Клуб НХЛ объявил о продлении соглашения с 25-летним нападающим на один сезон.

Зарплата российского хоккеиста составит 1,7 миллиона долларов.

В текущем сезоне Торопченко провел 7 матчей в регулярке НХЛ и отличился одной передачей.