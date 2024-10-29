Торопченко и «Сент-Луис» продлили контракт на год и 1,7 млн долларов
Алексей Торопченко продлил контракт с «Сент-Луисом».
Клуб НХЛ объявил о продлении соглашения с 25-летним нападающим на один сезон.
Зарплата российского хоккеиста составит 1,7 миллиона долларов.
В текущем сезоне Торопченко провел 7 матчей в регулярке НХЛ и отличился одной передачей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости