Майоров о драфте: «КХЛ и НХЛ – разные абсолютно лиги. У нас у каждого клуба есть своя академия, с какой стати они захотят кому-то отдавать своих воспитанников?»

Борис Майоров высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

Драфт юниоров уже проводился в лиге с 2009 по 2016 год.

«Я еще тогда был против так называемой ярмарки. КХЛ и НХЛ – разные абсолютно лиги. В Северной Америке никогда и не было такой системы, как у нас.

Есть молодежные команды, когда игрок вырастает из нее, его выставляют на драфт, это понятно. А у нас-то у каждого клуба есть своя академия – у «Спартака», ЦСКА, «Динамо». С какой стати они захотят кому-то отдавать своих воспитанников?

Или «Локомотив», который идет на первом месте без легионеров в составе. Зачем ему условному дяде Пете отдавать игрока, в которого вложены деньги, время и усилия тренеров?

Не знаю, может, КХЛ что-то и изменит, поэтому от оценок пока воздержусь. Но что она может придумать? Уже придумали это отделение от ФХР», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.

ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина. Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»