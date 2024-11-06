Директор «Динамо» о драфте КХЛ: «Неясно, как будут осуществляться переходы между школами, в развитие детей вкладывают деньги. Как это будет компенсироваться?»
Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
«Пока никакой информации от лиги не было. Тоже из газет прочитали о возвращении ярмарки, но о рабочей группе пока никакой информации не было, видимо, нас там нет.
Мы ждем любой информации, если пригласят в рабочую группу – хорошо, если нет, то будем ждать информации, как это все будет выглядеть.
Все равно пока что много белых пятен в этой истории. До конца неясно, как будут осуществляться переходы между школами, потому что клубы и независимые школы вкладывают деньги в развитие детей. Как это будет компенсироваться?
Наверное, умные люди разработают механизм перехода», – сказал спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин.
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