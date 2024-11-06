Владимир Крикунов: «Не поддерживаю решение вернуть драфт. Если юниор не захочет ехать в другой город, куда он в итоге уедет? За границу. Мы ведь не этого добиваемся?»

Владимир Крикунов выступил против возвращения драфта в КХЛ.

Сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Я не поддерживаю решение вернуть драфт. У нас школы существуют на деньги клубов, в развитие юниоров вкладывают большие средства, развивают игроков. А потом любой другой клуб может этого игрока забрать. Зачем тогда в него вкладывать?

А если юниор не захочет ехать в другой город, то куда он в итоге уедет? Правильно, за границу. Мы ведь не этого добиваемся?» – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов .